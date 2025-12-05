Vrak auta blokoval po nehodě silnici. Řidič z místa utekl, sundal i značky

V Karlovarské ulici na pražských Petřinách v pátek ráno zasahovali hasiči u dopravní nehody osobního automobilu, který narazil do svodidel. Na místě se už při jejich příjezdu nikdo nenacházel. Policie nyní pátrá po řidiči a zjišťuje přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody.
V Praze na Petřinách bouralo osobní auto do svodidel, řidič před příjezdem policie utekl. (5. prosince 2025) | foto: Hasiči Praha

„V Karlovarské ulici na Petřinách došlo dnes v noci k dopravní nehodě. Při příjezdu na místo jsme zjistili, že se na místě nikdo nenachází. Z vozidla byly odstraněny i registrační značky,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

„Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, kdy auto nabouralo do svodidel,“ popsal mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili vozovku. „Po odtažení vozidla jsme provedli finální úklid a jednotky už nyní na místě nezasahují,“ dodal Řezáč.

Podle policie nebyl při nehodě nikdo zraněný. „Dopravní policisté v tuto chvíli nejen zjišťují přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody, ale také pátrají po řidiči,“ řekl Hrdina.

