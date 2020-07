Auto se vyřítilo z dálnice D4, rozmačkalo jiné stojící na odpočívadle

Nehoda dvou aut se stala v sobotu po 13. hodině na sedmém kilometru dálnice nedaleko obce Jíloviště v Praze-západ.

„Jedenasedmdesátiletý řidič najel na svodidla, to jeho vůz katapultovalo do vzduchu. Auto následně narazilo do dalšího vozu odstaveného na odpočívadle,“ popsala policejní mluvčí Markéta Johnová s tím, že obě vozidla byla značky Škoda Octavia.

Reportér z místa upřesnil, že odstavené auto na odpočívadle bylo v době nehody prázdné. Jeho řidička ale byla poblíž. To ji nejspíše zachránilo zdraví.

Ve voze, který vyletěl z dálnice, cestovali dva lidé. Oba měli těžká zranění „Utrpěli vážná mnohočetná poranění. Při intenzivní lékařské péči byli transportováni do pražských nemocnic,“ sdělila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Spolujezdkyni přepravil do nemocnice vrtulník, řidiče sanitka.

Kvůli nehodě byla dálnice ve směru na Příbram více než hodinu uzavřena. Ve 14:40 již byla dálnice zcela průjezdná a rozjížděla se kolona, jež kolem 14. hodiny sahala až k Lahovickými mostu.