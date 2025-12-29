O střetu jsem nevěděla, vysvětlila řidička, proč ujela od tragické nehody s cyklistou

  12:32,  aktualizováno  13:23
Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila na obvodní oddělení v Kladně-Kročehlavy.
Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...
Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič osobáku z místa nehody ujel. (29. prosince 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Ke srážce osobního auta s cyklistou došlo okolo čtvrt na jedenáct. Na místo nehody byly povolány všechny jednotky integrovaného záchranného systému.

Záchranářům s lékařem se i přes okamžitou resuscitaci nepodařilo vážně zraněného cyklistu udržet naživu a svým zraněním podlehl. Policie u zemřelého nařídila soudní pitvu.

„Oznámení o nehodě jsme dostali dopoledne okolo 10:17. Na místo jsme vyslali posádku s lékařem. Cyklista bohužel nehodu nepřežil,“ okomentovala mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Řidička osobního automobilu vážně zraněnému muži neposkytla první pomoc a z místa nehody ujela. Policie proto po ní zahájila pátrání, procházela kamerové záznamy a hledala svědky.

Když se později řidička sama policii přihlásila, tvrdila, že netušila, že by se střetla s jiným účastníkem silničního provozu. Následně u ní byla provedená dechová zkouška i test na drogy, které vyšly negativně.

„S ženou nyní probíhají procesní úkony, ohledává se i vozidlo, zda se jedná o to, se kterým byla dopravní nehoda způsobena,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Silnice 2012 směrem na Braškov, Kyšice a Velkou Dobrou byla na dobu vyšetřování nehody uzavřena.

