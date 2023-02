V centru Prahy vjelo auto na zastávce do lidí. Dva zranilo, řidič zkolaboval

„Auto přijíždělo rychlostí určitě přes šedesát kilometrů v hodině a tady u mě ještě začalo zrychlovat. Vypadalo to, jako kdyby řidič zkolaboval nebo měl třeba epileptický záchvat,“ popsal pro MF DNES řidič taxi služby, kterého bílá Škoda Superb pražské poznávací značky jen těsně minula.

Auto jelo ulicí, která je od I. P. Pavlova označená jako pěší zóna, a v místě, kde silnice zatáčí doprava, porazilo kovový sloupek. Na chodníku srazilo dva lidi a narazilo do vchodových dveří pekařství PAUL.

„Byla to obrovská rychlost. My jsme stačili s kamarádem jen zázrakem uskočit. Auto prolétlo okolo nás a v plné rychlosti narazilo do dveří pekařství. Uvnitř seděl řidič a mladá dívka, kterou podle toho, co říkali policisté, vezl domů. Byl to nějaký alternativní taxík,“ popsala dívka.

„Jsme rádi, že se nám nic nestalo. Stát o dva metry jinde, mohlo to dopadnout pro nás mnohem hůř,“ uvedl pro MF DNES její kamarád, který byl z nehody značně otřesený.

Na místo přijeli hasiči, tři sanitky zdravotnické záchranné služby a deset vozů policie. Pražskou nehodu začali vyšetřovat dopravní policisté pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.

Zatím není jasné, zda byl řidič pod vlivem alkoholu či zda trpěl nějakou indispozicí, protože byl z místa okamžitě transportován do nemocnice. Podle toho, že automobil nezanechal na vozovce ani chodníku žádnou brzdnou dráhu, je velmi pravděpodobné, že před nárazem vůbec nebrzdil.

Policisté okamžitě uzavřeli celou ulici a zastavili i provoz tramvají. Ten byl obnoven zhruba po hodině a půl. „Zraněni byli na místě dva lidé. Více v tuto chvíli říkat nebudeme,“ komentoval nehodu jeden ze zasahujících hasičů.

Na zastávce v době nehody stálo zhruba dvacet lidí. Kdyby automobil vletěl do nich, mohla nehoda skončit tragičtěji. Podobně jako na začátku loňského října v Bratislavě, kde opilý řidič osobního auta zabil na autobusové zastávce pět lidí a deset dalších zranil. Mezi obětmi tehdy byli mladí lidé, kteří v noci čekali na zastávce na autobus. Část z nich měla druhý den poprvé nastoupit na vysokou školu.