Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

  8:54,  aktualizováno  9:43
Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než hodinu zkomplikovala tramvajový provoz v Praze 5.
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026) | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

„Na Smíchovském nádraží srazil autobus chodkyni, zasahovala tam záchranka,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Na místě jsou dopravní policisté a provádějí ohledání nehody,“ dodala.

Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové srazil autobus ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla pro iDNES.cz. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora,“ upřesnila.

Nehoda v oblasti omezila linky tramvají 4, 5, 12, a 20. V úseku Hlubočepy - Slivenec fungovala náhradní tramvajová doprava.

