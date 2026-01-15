„Na Smíchovském nádraží srazil autobus chodkyni, zasahovala tam záchranka,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Na místě jsou dopravní policisté a provádějí ohledání nehody,“ dodala.
Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové srazil autobus ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla pro iDNES.cz. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora,“ upřesnila.
Nehoda v oblasti omezila linky tramvají 4, 5, 12, a 20. V úseku Hlubočepy - Slivenec fungovala náhradní tramvajová doprava.