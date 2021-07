V části středních Čech dochází pitná voda, novým zdrojem může být Berounka

Příkladem zasažených obcí jsou Líbeznice v Praze-východ nebo některé obce na Slánsku. Vody je tady s přibývající rodinnou i průmyslovou zástavbou nedostatek.



Společnost Vodárny Kladno-Mělník (VKM), vlastník vodohospodářské sítě v této části regionu, proto masivně investuje do své infrastruktury a hledá nové zdroje pitné vody. To na druhou stranu vytváří neustálý tlak na růst její ceny.

Vodárny například aktuálně dokončují stavbu nového vodovodního potrubí pod Labem u Obříství na Nymbursku. Přivádějí vodu z podzemních zdrojů v Mělnické Vrutici.



„Je to investice za 100 milionů korun. Zároveň připravujeme obnovu stále funkčního propojení s pražskou vodohospodářskou soustavou, což by umožnilo dodávat na Kladensko až stovky litrů pitné vody za vteřinu z nádrže Želivka. Nyní je to mezi třiceti až padesáti vteřinovými litry,“ uvedl při prezentaci další dokončené stomilionové investice do úpravny vody pod hrází nádrže Klíčava ředitel VKM Josef Živnůstek.

V uvedené úpravně nyní například nově instalovali v kraji ojedinělé filtry na bázi aktivního uhlí, které odstraňují z vody zbytky škodlivých látek před jejím závěrečným chlorováním.

50 metrů vysoká je hráz Klíčavy, jediného velkého pozemního zdroje vody v kraji. 300 tisíc obyvatel zásobují Středočeské vodárny jako provozovatel infrastruktury VKM.

200 milionů je odhad investice do obnovy potrubí přivádějícího vodu ze Želivky.

Vodárny si nechaly udělat speciální průzkum stavu přivaděče pitné vody ze Želivky mezi Prahou a kladenským vodojemem Kožova hora. Jedná se o přibližně dvacet kilometrů potrubí.



„Výsledky ukázaly, že úsek asi pěti kilometrů bude nutné opravit ihned, další dva řekněme brzy. Naštěstí zbývajících 13 kilometrů potrubí nebude v nejbližších letech vyžadovat výrazný zásah. Přesto činí odhad této investice 200 milionů korun. Se zahájením prací počítáme v příštím roce. Životnost nového potrubí bude až sto let,“ konstatoval Živnůstek.

Posílení přivaděče k vodojemu Kožova hora ale závisí také na výrazném rozšíření pražského vodojemu Kopanina. VKM se asi budou na této investici za 1,25 miliardy korun podílet částkou 100 milionů korun. Navíc musí zainvestovat dalších 100 milionů korun do rekonstrukce přečerpávací stanice u obce Hostouň na uvedené trase.



Aktuálně pokračuje také zásadní modernizace přečerpávací stanice pitné vody v Mělnické Vrutici za přibližně 70 milionů korun. Dělníci zahájili rovněž stavbu nového vodojemu za 60 milionů korun u obce Bášť v Praze-východ. Vodojem by měli připojit nejpozději na podzim příštího roku.

„Předpokládám, že do některých uvedených investic bude muset zasáhnout stát nebo kraj. Zahrnout je do ceny pitné vody by jinak znamenalo její výrazné zdražení,“ poznamenal k tomu ředitel VKM.

Berounka jako zdroj pitné vody

Vodohospodáři vedle investic hledají i nové zdroje pitné vody pro zásobování přibližně 300 tisíc Středočechů.

„Voda z Klíčavy, podzemí u Mělnické Vrutice, ani stávající množství přiváděné ze Želivky totiž nestačí. Uvažovali jsme například o kladenských důlních vodách čerpaných ze zatopených štol po ukončení těžby uhlí. Ukázalo se ale, že jsou nekvalitní. Tuto vodu bychom mohli upravit jen s vysokými náklady. Ale možná za pár desítek let dospějeme do situace, že její přeměna na pitnou pro nás začne být zajímavá,“ popsal situaci Josef Živnůstek.

VKM pokračuje v průzkumech podzemních zdrojů v oblasti Všetat na Mělnicku, ty ale nevypadají moc nadějně. „Ve hře je také projekt přečerpávání vody z Berounky potrubím od Zbečna do vodní nádrže Klíčava v obdobích, kdy řekou protéká dostatečné množství vody. Ta by poté byla v modernizovaném zařízení pod přehradou upravena na pitnou,“ nastínil ředitel VKM.

Technicky realizovatelný projekt ale zatím naráží na celou řadu překážek. Proti se staví například ochránci přírody. Argumentují tím, že v Berounce se vyskytují spory onemocnění račího moru, zatímco ve vodní nádrži Klíčava ne. Přečerpáním vody z řeky by se sem podle nich zanesly.

„Jediným řešením, jak posílit dodávky pitné vody zejména na Kladensko, se proto nyní jeví už zmíněný projekt obnovy přivaděče z pražské vodárenské soustavy. To by znamenalo, že by z vodovodních kohoutků obyvatel této části středních Čech tekla voda až ze sto kilometrů vzdálené Želivky, která se nachází už v kraji Vysočina,“ dodal Josef Živnůstek.