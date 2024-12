V Praze přistálo v husté mlze největší letadlo světa, airbus od Emirates

11:12, aktualizováno 11:37

Na ruzyňském letišti přistál kolem 11:30 SEČ v husté mlze Airbus A380 společnosti Emirates, a to po čtyřech letech. Dvoupatrový letoun bude opět pravidelně létat na lince z Dubaje do Prahy. Nasazení stroje umožní aerolinkám reagovat na rostoucí poptávku po cestování mezi oběma místy a přidá dalších 3 570 sedadel do týdenní nabídky.