Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

„Na místě mělo dojít k incidentu mezi majitelem domu a jeho nájemníky, které měl z dosud nezjištěného důvodu napadnout a způsobit jim bodnořezná poranění,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Podezřelého policisté po násilném vstupu do domu nalezli bez známek života, s bodným poraněním, které si s největší pravděpodobností způsobil sám,“ informoval Truxa. Policisté nařídili soudní pitvu.
Oba vážně zraněné nájemníky, sedmatřicetiletou žena a rok mladšího muže, záchranáři převezli do nemocnice, muže letecky. „Vzhledem k závažnosti jejich zranění je nebylo možné do současné doby vyslechnout,“ sdělil Truxa.
Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Krvavý konflikt vyšetřuje policie
Důvody, proč padesátiletý muž své nájemníky napadl, zatím policie nezná.
„Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu,“ dodal Truxa.