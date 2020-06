Kvůli kalendáři s nacisty prohledává policie pražský obchod Našeho vojska

„V předmětné věci probíhá přípravné řízení, které je ze zákona neveřejné. Nemůžeme tedy podávat bližší informace. Obecně ale lze říci, že úkony slouží k získání důkazů. Případ dozoruje státní zastupitelství pro Prahu 5,“ řekl Cimbala iDNES.cz.

Nakladatelství Naše vojsko už za kalendář na rok 2021 s portréty osobností dostalo od ministerstvo vnitra výpověď smlouvy o nájmu skladu. A padlo i trestní oznámení, jehož výsledkem je právě úterní zásah.

Ředitel nakladatelství jeho vznik hájí tím, že je jediným účelem kalendáře finanční zisk.

Není to ovšem poprvé, co na sebe nakladatelství přitáhlo pozornost policie. V minulosti to bylo i kvůli hrnkům s nacisty. Tady ale policie usoudila, že jejich prodej není trestným činem.