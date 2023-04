Otevřela se protipovodňová vrata Čertovky, bary na náplavkách mají šanci na slevu

V přípravě na velkou vodu město uzavřelo náplavky předminulou neděli ve večerních hodinách, jelikož se řeka vinou odpouštění vody z vltavské kaskády dostala na první povodňový stupeň.

Experti už v následujících dnech neočekávají vydatnější srážky, umožnili proto ve čtvrtek opětovné otevření náplavek i tamních podniků. Jejich majitelé i s ohledem na příznivou víkendovou předpověď počasí očekávali velkou návštěvnost.

Otevřená vrata na Čertovce Díky poklesu hladiny Vltavy a ukončení platnosti výstrahy meteorologů na povodňovou bdělost Praha k pondělnímu poledni zrušila také všechna protipovodňová opatření. Po týdnu se tak opět otevřela protipovodňová vrata na Čertovce a na řeku znovu mohou přívozy. „Zlepšení protipovodňové situace je pro Prahu dobrou zprávou. Vrata na Čertovce se opět otevírají, přívozy mohou opět vyplout a život v okolí Vltavy se vrací do normálních kolejí. Za důležité také považuji, že se prokázalo, že je systém protipovodňové ochrany v Praze dobře připraven,“ uvedl na Twitteru k ukončení opatření primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Lidé by však měli dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na to, že voda ve Vltavě má zvýšený průtok a je velmi kalná, což by záchranářům znesnadňovalo případný zásah.

Prozatím jsou znovu otevřené přívozy P1 (Sedlec – Zámky) a P5 (Císařská louka – Kotevní – Výtoň). Přívozy P2 a P3 znovu vyplují v pondělí odpoledne. Přívozy P6 A P7 obnoví provoz v úterý.

Kvůli vodě chybějí tržby

V souvislosti s nařízením města podniky na náplavkách v minulém týdnu přišly o několikadenní tržby. Na tyto případy ale pamatují nájemní smlouvy mezi městem a provozovateli. Těm sice nevzniká nárok na kompenzaci, ale mohou si alespoň zažádat o slevu z nájemného.

Na náplavkách se nachází 18 podniků. Dále 15 plovoucích zařízení s gastro provozem. Dušan Sahula Trade Centre Praha

„O slevě budeme jednat. Neexistuje na to jednotný přístup, každý případ se posuzuje zvlášť. Například na základě toho, k jakým ztrátám došlo a podobně. Ve výsledku pak záleží na rozhodnutí Trade Centre Praha (městská společnost pověřená správou náplavek - pozn. red.), ale zatím nám vždycky ve všem vyšli vstříc,“ vysvětluje Lucie Kosová z baru a bistra LAb, který Pražané najdou v kobce číslo 5 na Rašínově nábřeží.

Kobky se takto od svého otevření v roce 2019 uzavřely již podruhé. Poprvé se tak stalo v pátek 14. května 2021 odpoledne a k jejich otevření došlo hned v pondělí ráno.

„Tehdy slevy na nájemném byly, ale nebyly přímo navázané na protipovodňová opatření, protože dobíhaly ještě covidové úlevy,“ dodává Kosová.

Podniků, které mají v důsledku uzavřených náplavek nárok na slevu, je vícero. „V nebytových prostorách na pražských náplavkách se nachází 18 podniků. Do uvedeného počtu je zahrnuta městská knihovna, galerie, komunitní kobka č. 17 a bary a kavárny. Dále 15 plovoucích zařízení s gastro provozem,“ řekl MF DNES správce náplavek Dušan Sahula.

Všechny tyto podniky jsou v otázce preventivního uzavírání náplavek vydávány na milost a nemilost komunikaci s městem. Nájemníci kobek ovšem tvrdí, že pokud to situace dovoluje, jedná s nimi Praha na úrovni a včas. Konkrétně tento poslední případ byl ovšem výjimečný, protože hladina řeky vystoupala náhle, a proces uzavírání tak musel proběhnout výrazně rychleji, než tomu bývá standardně.

Automobily musely zmizet Podle mluvčího magistrátu se Městská policie a správa služeb snažily od nedělního večera kontaktovat majitele vozidel zaparkovaných na náplavkách. I proto došlo k odtahu pouhých čtyř aut. U dalších desítek vozidel se podařilo kontaktovat řidiče.

Odtah je prováděn v obecném zájmu, vůz tedy musí být po pominutí hrozby navrácen na původní místo. Majitelé si ho mohou vyzvednout v předstihu na parkovišti. Za odtah se jim nic neúčtuje ani nekompenzuje.

Některé provozovatele preventivní kroky města potrápily více než jiné. Zatímco například bary ušlý zisk zaznamenaly, jinde mají ještě před zahájením sezony, a tak nemají ani důvod o slevu žádat.

Jedním z takových případů jsou i provozovatelé lodi Tajemství, která se nachází na Rašínově nábřeží. Tato scéna Divadla bratří Formanů zahajuje sezonu až na začátku května.

Dřív sklady, dnes bary

Takzvané kobky na náplavkách získaly svou současnou podobu teprve v roce 2019 po rozsáhlé rekonstrukci.

Jejich raritou jsou především obrovská pivotová okna, která do Prahy doputovala až z Thajska, z pobočky americké společnosti Reynolds Polymer Technology.

Zároveň jde pravděpodobně o největší prosklená pivotová okna na světě. Původně se těmto místům říkalo čapadla. Jednalo se o klenuté průplavy v nábřežních zdech, které sloužily jako překladiště ledu z branických ledáren. V druhé polovině 19. století se z nich už staly skutečné kobky a sloužily jako sklady.

„Třeba náplavka Rašínova nábřeží nabízela po roce 1850 široké spektrum obchodních činností, zejména skladování písku, výrobu šífů pro rybáře nebo opravy menších lodí,“ popisuje technik správy náplavek Petr Salaba. Na Hořejším nábřeží naopak kobky využívaly průmyslové areály, zejména smíchovský pivovar.