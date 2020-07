Opilec se dobýval do tramvaje a pěstmi napadl řidiče. Ten se bránil tyčí

Devětatřicetiletý muž útočil v neděli odpoledne. „Když mu řidič neumožnil vstup do vozu, začal bušit pěstmi do přední části a do dveří, sprostě nadával a na opakované vysvětlování řidiče nereagoval,“ řekla mluvčí pražských strážníků Jiřina Ernestová.

Pak se ale muž uklidnil, řidič proto dveře otevřel. Okamžitě ale schytal rány do obličeje. „Svědci uvedli, že následovalo několik dalších úderů a pokusů o ně. Pak se řidiči podařilo nahmatat v kabině tyč k přehazování výhybek, kterou se bránil mácháním nad hlavou,“ přiblížila Ernestová. To už na místo mířila hlídka strážníků-

„Po jejich příjezdu se agresivita muže obrátila na strážníky, které častoval vulgárními výrazy a výhrůžkami. Když se pokusil udeřit jednoho ze strážníků do obličeje, přišly na řadu hmaty, chvaty a pouta,“ uvedla mluvčí.



Dechová zkouška ukázala, že útočník byl opilý. Nadýchal 2,14 promile. „Z důvodu vyčerpané kapacity záchytné stanice, byl muž za asistence městské policie převezen záchrannou službou do nemocnice,“ dodala Ernestová. V péči lékařů skončil s bolestmi ruky a hrudníku i napadený řidič.

Chováním útočníka se bude zabývat správní orgán.