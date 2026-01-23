Dva neznámí muži oslovili dvacetiletého mladíka 10. ledna na zastávce Náměstí Republiky, když vystupoval z nočního autobusu. Následně mu jeden z nich vytrhl z ruky krabičku s tabákem.
Muži pak utekli do autobusu, kam se za nimi okradený muž vydal a snažil se své věci získat zpět.
„Po vystoupení z autobusu v zastávce Madlina na pražském Proseku však po předchozí slovní rozepři došlo ze strany jednoho z mužů k fyzickému napadení poškozeného, kdy po několika ranách do hlavy a dalších částí těla muž upadl na zem,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
„Vzápětí poté, mu oba muži pomohli vstát, přičemž se mu v ten okamžik pokusili odcizit ledvinku s osobními věcmi. Poškozený se však bránil a při tom byl opět napaden. Dvojice podezřelých mužů krátce po napadení z místa utekla pryč,“ popsala Kropáčová.
Kriminalisté zajistili kamerové záznamy z části incidentu, kde je dvojice podezřelých zachycena. „Vzhledem k tomu, že se do současné chvíle nepodařilo vypátrat ani jednoho z mužů, rádi bychom požádali veřejnost o pomoc,“ uvedla Kropáčová. „V případě, že poznáváte muže zachycené na kamerovém záznamu, prosím informace k jejich totožnosti či místě, kde by se mohli nacházet, oznamte na linku 158.“