Nakažených koronavirem je 1 394, mezi nimi i lékař a sestra z Bulovky

„Dnes byla potvrzena nákaza COVID-19 u lékaře z naší ortopedické kliniky a sestry z neurologického oddělení. Jedná se o manželský pár ve středním věku, který je nyní v domácí izolaci,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí Bulovky Simona Krautová.

Podle ní byla žena naposledy v práci v úterý 17. března a její manžel v pátek 20. března. Oba začali mít zdravotní potíže od soboty.

„Podnikli jsme veškeré potřebné kroky, aby šíření viru mezi zaměstnanci a pacienty nemocnice bylo minimalizováno,“ uvedla Krautová.

Neznamená to však, že kolegové, se kterými přišli zdravotníci do kontaktu, odejdou nyní do karantény. Podle Krautové bude vyhodnoceno, zda by odchod některého z pracovníků neohrozil chod nemocnice.

„Pokud měl zaměstnanec rizikový kontakt a je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, bude dle platného postupu vybaven FFP3 respirátorem bez výdechového ventilu a v minimálním nutném časovém rozsahu bude nadále plnit své pracovní povinnosti,“ doplnila Krautová k postupu nemocnice.

V obou případech budou zaměstnanci po pěti dnech testováni na koronavirus a následně znovu po uplynutí čtrnácti dní.

Pracovníci hygienické stanice prověřují všechny jejich osobní kontakty mimo pracoviště.