Na kolo s dětmi z Prahy ven? Barevný vlak míří do 14 míst, bar je v zeleném vagonu

Cyklohráček zahajuje 4. letní sezonu 8. července 2025 na pražském hlavním nádraží. První den se vydá na Dobříš. Odjezd je vždy ráno, zpravidla před 9. hodinou, návrat do Prahy stejný den později odpoledne nebo podvečer. Jak to celé vlastně funguje?

Co je Cyklohráček a jak se za něj platí?

Cyklohráček je speciální turistický vlak, ve kterém platí běžný tarif Českých drah. Cestovat v něm můžete i s jízdenkami Pražské integrované dopravy (PID). Žádné speciální příplatky se neplatí. Místa k sezení se rezervovat nedají, počítá se s tím, že cestující sedí i stojí. Dopravce na vybrané letní výlety přidá k Cyklohráčku vůz navíc, aby se dostalo na všechny zájemce.

Koupit jízdenku si můžete přes aplikaci Můj vlak, v e-shopu Českých drah, v aplikaci PID Lítačka nebo na pokladnách ve stanicích. Lístek pořídíte také u vlakvedoucího, pokud ale nastupujete ve stanici, kde se lístky prodávají, bude k ceně účtovat přirážku. Ve vlaku se dá platit za jízdenku i kartou, musíte to však nahlásit předem.

TIP: Stáhněte si aplikaci Vlakem na výlet. Najdete v ní nejen jízdní řád Cyklohráčku, ale také tipy na výlety v cíli, mapy nebo vzdálenost od nádraží.

Barevný vlak s nápisem Cyklohráček plný hraček je určen hlavně rodinám s dětmi. Jeden vůz veze kola, takže se tento spoj skvěle hodí pro cyklovýlety. Využít ho ale můžete i pro pěší turistická dobrodružství. Nejezdí každý den, ale jen ve vybraná data. Pokaždé jede po jiné trase. Nemusíte mít proto obavy, že v cíli už všechno znáte jako své boty a děti na výlet nenalákáte.

Kam se můžete s Cyklohráčkem podívat?

Cyklohráček jezdí už od dubna, ale pouze o víkendech a navíc na jediné trase, a to do Slaného. Teprve o prázdninách začíná to pravé! Pro každý ze 14 výletních dnů je naplánována jiná cesta. V současné době se přesný harmonogram připravuje. „Již nyní ale můžeme říci, že společně s Pražskou integrovanou dopravou plánujeme například jízdy z Prahy do Dobříše nebo do Rožmitálu pod Třemšínem,“ uvedl Petr Pošta z oddělení komunikace Českých drah.

Vlak vždy vyjíždí ráno z hlavního nádraží v Praze. Přesné časy odjezdu zjistíte v některé z aplikací, jako je třeba idos, a také v aplikaci Můj vlak. Zatím je tam ještě nenajdete, doplněné budou do vyhledávačů v nejbližších dnech. V minulosti to bylo kolem 10. hodiny dopolední, víkendové Cyklohráčky pak začínají svou cestu v 8:49.

Na stránkách PID už teď můžete najít seznam výletů, na které se s Cyklohráčkem můžete vydat. Zatím je uveden s poznámkou, že změna tras je možná.

Letní výlety s Cyklohráčkem Den Trasa 8. července (úterý) Praha hl. n. – Dobříš 10. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Beroun – Rakovník – Lužná u Rakovníka 15. července (úterý) Praha hl. n. – Hostivice – Kladno-Švermov – Kralupy nad Vltavou 17. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Lužec nad Vltavou 22. července (úterý) Praha hl. n. – Mladá Boleslav hl. n. – Doksy 24. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Mělník – Mšeno 29. července (úterý) Praha hl. n. – Beroun – Příbram – Březnice – Rožmitál pod Třemšínem 31. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Čerčany – Kácov 5. srpna (úterý) Praha hl. n. – Pečky – Kouřim 7. srpna (čtvrtek) Praha hl. n. – Mladá Boleslav hl. n. – Doksy 12. srpna (úterý) Praha hl. n. – Hostivice – Kladno-Švermov – Kralupy nad Vltavou 14. srpna (čtvrtek) Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Lužec nad Vltavou 19. srpna (úterý) Praha hl. n. – Dobříš 21. srpna (čtvrtek) Praha hl. n. – Hostivice – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník – Roztoky u Křivoklátu

Co najdete v Cyklohráčku?

Kromě vlakvedoucího má tento turistický vlak i své hrajvedoucí. Ti zabaví děti, obdarují je drobnými upomínkovými předměty nebo poradí, jaký výlet si udělat v cíli.

Vlak má několik vagonů. Oranžový je určený pro nejmenší děti, je nízkopodlažní, a tak se dovnitř dostanete i s kočárkem. Najdete v něm dětskou hernu, houpací pytel, vláčkodráhu, stavebnice, kostky a další hračky. Růžový vůz obsahuje balonkoviště se skluzavkou a velkou molitanovou stavebnici. I tady je houpací pytel a také stolky s deskovými hrami. Modrý vagon je určen ke kreslení a čtení. Najdete v něm tabuli s křídami, stolky na kreslení i knihovničku.

Tyrkysový vůz slouží hlavně cyklistům. Veze kola, ale najdete v něm třeba i sadu na opravu kol. V tomto voze je také minibar. Protože vagony nejsou průchozí, musíte si z minibaru kupovat občerstvení pomocí okénka. Platit v něm lze jen v hotovosti.

Co kolo, pes nebo kočárek?

S kolem se v Cyklohráčku počítá. Účtuje se za něj částka 40 Kč. „Pokud se jedná o jízdní kolo pro malé dítě, často jej vůbec neřešíme, případně, pokud bude poplatek za přepravu vlakvedoucí vyžadovat, dá se doplatit na místě ve vlaku,“ zní odpověď na otázku o dětském kole na oficiálním facebookovém profilu Cyklohráčku.

Kočárek si s sebou můžete vzít zdarma, lze ho bez problémů umístit do oranžového vozu, který je nízkopodlažní.

A jak je to se psem? Do vlaku smí, provozovatel však prosí všechny pejskaře, aby byli maximálně ohleduplní k ostatním cestujícím, některé děti se psů mohou bát. Každopádně musí mít pes náhubek a být na vodítku. Za psa se platí podle počtu ujetých kilometrů, do 150 km je to 30 korun.