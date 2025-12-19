Jako Spiderman. Muž se vezl na spřáhle tramvaje. Netušil, že ho sledují policisté

Záznam policejní kamery ukazuje zprvu nenápadného muže, který přechází chodník a míří směrem k tramvaji. Na tu však následně rychle zezadu naskakuje a na rámu zadního vagonu se nechává unášet pražskou dopravou.
O případu v pátek informovala policie ve vtipném facebookovém příspěvku, podle kterého „hlídka z Ředitelství služby cizinecké policie zastavila tramvaj a ‚spidermana‘ odlepila.“
Muž neměl podle tiskového mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Josefa Urbana ani tušení, že svůj počin provádí přímo před policejním vozidlem. Zásah tak trval jen několik desítek sekund a nenastalo žádné omezení dopravy.
Podle policie muž jevil známky užití omamných látek a při kontrole u něj byly objeveny drogy. Navíc se ukázalo, že na něj byl vydán i příkaz k zatčení za výrobu a distribuci drog.