Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

  13:46
Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.

K nehodě došlo ve středu kolem desáté hodiny dopolední na staveništi v ulici Jáchymovská v městské části Řeporyje. Podle tiskového mluvčího pražské policie Jana Rybanského zemřel muž ve věku 51 let.

Při pádu z lešení zemřel muž v pražských Řeporyjích. (21. ledna 2026)
Podrobnosti a příčinu pádu dělníka jsou předmětem policejního vyšetřování. Podle Rybanského bude policii zajímat zejména to, zda šlo nešťastnou náhodu nebo o zanedbání bezpečnosti na pracovišti.

Muži už nepomohl ani příjezd zdravotníků. „Záchranáři vyjížděli k muži okolo padesáti let po pádu z výšky v bezvědomí. Zahájili resuscitaci, nicméně se nepodařilo obnovit základní životní funkce a byla konstatována smrt,“ řekl jejich mluvčí Karel Kirs. Tělo muže převzal koroner.

