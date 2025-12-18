Muž si v metru přivlastnil cizí zapomenutý notebook, pátrá po něm policie

Cizí notebook zapomenutý na lavičce ve stanici metra B Stodůlky si přivlastnil neznámý muž. Odložený předmět ho zaujal, následně si proto na lavičku sedl a po chvíli tašku s přístrojem sebral a odešel. Muže i jeho počínání na nástupišti zachytila bezpečností kamera ve stanici. Policisté po pachateli pátrají a o pomoc žádají i veřejnost.

K události došlo už 19. listopadu. Policisté však o případu informovali a záznam zveřejnili až tento týden ve čtvrtek, tedy měsíc poté.

Muž si přivlastnil notebook zapomenutý na lavičce.

„Firemní Dell tam chvíli předtím zapomněla na lavičce poškozená, když čekala na metro. Poté, co souprava přijela, nasedla do ní a tašku i s obsahem na lavičce zapomněla,“ popsal detaily policejní mluvčí Jan Rybanský.

Krátce poté si na lavičku sedl neznámý muž, který zrovna do stanice přicestoval. Chvilku vyčkal a následně ve vhodný okamžik tašku s notebookem za téměř čtyřicet tisíc korun vzal a odešel s ní.

Policie případ kvalifikuje jako trestný čin zatajení věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí muži až jeden rok pobytu za mřížemi. „Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotného nenechavce, aby své jednání přišel vysvětlit na kteroukoli policejní služebnu, pokud možno i s notebookem,“ apeluje Rybanský.

