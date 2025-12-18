Muž si v metru přivlastnil cizí zapomenutý notebook, pátrá po něm policie

K události došlo už 19. listopadu. Policisté však o případu informovali a záznam zveřejnili až tento týden ve čtvrtek, tedy měsíc poté.
„Firemní Dell tam chvíli předtím zapomněla na lavičce poškozená, když čekala na metro. Poté, co souprava přijela, nasedla do ní a tašku i s obsahem na lavičce zapomněla,“ popsal detaily policejní mluvčí Jan Rybanský.
Krátce poté si na lavičku sedl neznámý muž, který zrovna do stanice přicestoval. Chvilku vyčkal a následně ve vhodný okamžik tašku s notebookem za téměř čtyřicet tisíc korun vzal a odešel s ní.
|
Humři, zásnubní prsteny i diplomatický pas. Co vše pasažéři zapomněli v taxíku
Policie případ kvalifikuje jako trestný čin zatajení věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí muži až jeden rok pobytu za mřížemi. „Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotného nenechavce, aby své jednání přišel vysvětlit na kteroukoli policejní služebnu, pokud možno i s notebookem,“ apeluje Rybanský.