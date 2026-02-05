Prostě jsem zhubl. Muž bez řidičáku balamutil policisty, vydával se za bratra

O husarský kousek se pokusil řidič, který v Praze překročil povolenou rychlost a po zastavení hlídkou tvrdil, že si zapomněl doklady. Policistům poté nadiktoval údaje svého bratra. Ti však lež rychle odhalili, nepřesvědčila je ani výmluva, že od posledního focení výrazně zhubl. Později vyšlo najevo, že má platný zákaz řízení. Navíc odmítl i test na drogy.

„Dopravní policisté z Prahy 3 v rámci výkonu služby zastavili řidiče motorového vozidla, který v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h jel rychlostí přesahující 65 km/h. Při projednávání přestupku řidič hlídce uvedl, že si zapomněl veškeré doklady, a bez mrknutí oka nadiktoval údaje svého bratra v domnění, že mu to projde,“ napsal na policejní web mluvčí Jan Rybanský.

Muž vybodoval svého bratra, vydával se za něj při silničních kontrolách

Dodal, že vzápětí policie porovnala tvář muže s tváří v evidenci řidičů a došla k závěru, že se nejedná o stejnou osobu.

„Řidič se hájil tím, že od posledního focení výrazně zhubl, ani to však neprošlo, a tak musel s pravdou ven,“ dodal Rybanský.

Podle policie tak činil, protože má až do března příštího roku platný zákaz řízení. Rovněž odmítl test na přítomnost drog. K incidentu došlo 29. ledna dopoledne, a policie se jím nyní zabývá jako možným mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za kterýžto v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest.

