Mrtvý novorozenec na Příbramsku. Tělíčko našli v areálu stájí

  15:50,  aktualizováno  16:02
Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého novorozeněte u místních stájí. Příčinu úmrtí má objasnit soudní pitva, uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Na místě je i koroner.

„Dnes v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o nálezu mrtvého novorozeného dítěte v Martinicích na veřejném prostranství,“ potvrdila pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Později upřesnila, že tělo bylo v areálu stájí.

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého novorozeněte u místních stájí. (7. ledna 2026)
Do Martinic, které jsou součástí města Březnice, vyjeli policisté územního odboru Příbram i krajští kriminalisté. „Nyní je prováděno ohledání místa nálezu dětského těla a okolí. Na místě se provádí šetření,“ dodala.

V areálu stájí je i koroner, což potvrdil i mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

„Samozřejmě bude nařízena i soudní pitva ke zjištění příčiny úmrtí dítěte,“ řekla Suchánková.

