Podle jednoho z dělníků na místě v průběhu pondělí budou montovat jeřáb. Pomocí toho následně odpoledne sundají starou konstrukci mostu, na jejíž místo budou v úterý usazovat novou, informovala mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

V noci na pondělí převážela nákladní souprava ocelovou konstrukci nového mostu. Souprava měřila 59 metrů a vážila téměř 310 tun. Policisté dopředu varovali, že její cesta může zkomplikovat dopravu.

„Z našeho pohledu žádné dopravní komplikace nenastaly,“ sdělil v pondělí ráno pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. Konvoj zajistilo několik vozidel přepravní společnosti a policie. Transport se odbýval maximální rychlostí 10 kilometrů v hodině.

Trasa vedla přes ulici Švehlova na Jižní spojku do ulice V Podzámčí přes Barrandovský most až do cílové ulice Nádražní na Smíchově, kam souprava dorazila kolem páté hodiny ráno.

Kvůli instalaci nové ocelové konstrukce železničního mostu je už od sobotní noci uzavřena část Nádražní ulice. Auta ani tramvaje do neděle 27. července neprojedou úsekem mezi ulicemi U Železničního mostu a Kotevní.

Výměna mostní konstrukce je součástí rekonstrukce Smíchovského nádraží, kterou provádí Správa železnic. Kromě přestavby podchodů, lávky přes kolejiště a nástupiště je v plánu také rekonstrukce nádražních budov a stavba nového křídla.