Na Pankráci vznikne mormonské centrum. Lepší než další kanceláře, vítá to starosta

„Je pro mě velká čest tento projekt zaštítit. Vnímám to jako srdeční záležitost, poněvadž sotva pár metrů odsud jsem bydlel. Všude tu rostou jen samé kanceláře, hotely, tohle je místo shonu. Komunitní centrum s duchovním rozměrem skvěle doplní nedostatek této lokality,“ říká pro iDNES.cz Kubín.

Starosta městské části od projektu očekává zázemí pro pomoc dětem trpícím různými sociálními fobiemi a psychickými potížemi. Spojení komunitního centra s náboženskou skupinou mu nevadí. „Nejsem náboženského vyznání, jsem neutrální, ale projekt jako takový se mi líbí. Všude okolo vzniknou nové byty a budovy, a proto tahle méně úřední a nekomerční budova skvěle doplní tento prostor,“ dodává.

Ve shodě se starostou je i církevní představitel Martin Pilka. Ten ohledně stavby přiznává, že aktuálně probíhá výběrové řízení a stavět se začne v červnu tohoto roku. Centrum by mělo být otevřené do dvou let.

„Stavíme to hlavně pro veřejnost a aby lidé mohli nalézt bod v Praze, kde budou nacházet duchovní a křesťanské hodnoty. Zde najdou útočiště před materialismem. Budou zde i různé aktivity pro kohokoliv včetně bohoslužeb,“ říká Pilka.

Slavnostního zahájení, jehož součástí byl i symbolický první výkop, se účastnilo i několik desítek mladých církevních misionářů. Podle Pilkových slov je role misionářů pro budoucí komunitní centrum naprosto klíčová. „Naši misionáři půjdou v centru příkladem. Svou vírou budou pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, zahrajou si s nimi hry a budou tu vždy pro ně,“ uvádí.

Mimo členy církve se akce účastnili i lidé z okolních panelových domů, například předsedkyně společenství vlastníků jednotek v ulici Neveklovská Lenka Kubištová. Ta chtěla především vědět, jak stavba bude vypadat. „Původně tady měl stát kancelářský komplex, což pro nás bylo strašákem. Proto jsem komunitní centrum uvítala,“ podotýká Kubištová.

Přiznává, že osobně nemá problém s tím, že komunitní centrum bude vedené náboženským hnutím. „Setkala jsem se v paneláku i s jinými názory, lidi nejsou úplně nadšení. Snažím se jim ale vysvětlit, že podstatou je, že tady budeme žít v klidu,“ prohlašuje.

Církev založil dvacetiletý Američan

Náboženská skupina Ježíše Krista Svatých posledních dnů vzešla z myšlenek dvacetiletého mladíka Josepha Smitha. Ten se měl kolem roku 1830 v USA setkat s Bohem, který mu jako odpověď na otázku, která církev je ta pravá, řekl, že si musí založit svou vlastní.

Smith je v církvi považován za proroka, jelikož údajně vedený božským zjevením přeložil ze zlatých desek Knihu Mormonovu. S překladem mu měl mimo jiné pomáhat i tajuplný anděl Moroni, který mu odhalil vidoucí kameny.

V České republice je skupina aktivní od roku 1929, v tuzemsku se k ní v současnosti hlásí na necelých tisíc věřících. Komunita je dlouhodobě kritizována za praktikování mnohoženství, za výrazně negativní postoj k homosexualitě a různé organizace jí viní i za nedostatečný boj za rovná práva žen a mužů. Církev se ale vytrvale brání a tvrdí, že například mnohoženství již po desetiletí nepraktikuje a provozují ho jiné ortodoxní komunity, které se od ní oddělily.

Pro členy církve je nejdůležitější jejich vlastní rodina, přičemž věří, že se po smrti všichni sejdou na nebesích. Podle učení věřící mohou nosit pouze bílé spodní prádlo, je jim zapovězen předmanželský sex a tetování je bráno jako velké hanobení Bohem stvořeného těla.