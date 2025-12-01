Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá

  9:48,  aktualizováno  10:02
Pražští policisté v pondělí ráno zasahovali ve Vojtově ulici v Modřanech. Slovní rozepře mezi třemi muži zde totiž přerostla v útok nožem. Jednoho zraněného museli záchranáři převézt do nemocnice, po dalším účastníkovi konfliktu stále pátrá.

„Ve Vojtově ulici nám byla krátce před osmou oznámena rvačka mezi třemi muži, kdy došlo ke slovní rozepři a následnému fyzickému napadení a k útoku nožem,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policisté zasahovali ve Vojtově ulici v pražských Modřanech, kde přerostla slovní rozepře mezi třemi muži ve fyzické napadení. (1. prosince 2025)
„Po jednom podezřelém pátráme,“ dodal s tím, že ulice v 9:30 zůstávala přepáskovaná, aby mohli policisté ohledat místo činu. Akutní nebezpečí podle něj nehrozí.

„Jedna zraněná osoba byla převezena do nemocnice,“ sdělil Hrdina. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová posléze upřesnila, že zhruba třicetiletý muž byl mimo ohrožení života.

„Utrpěl zranění způsobená nožem, po celou dobu ošetření zůstával při vědomí,“ řekla pro iDNES.cz Poštová.

