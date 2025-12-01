Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá

„Ve Vojtově ulici nám byla krátce před osmou oznámena rvačka mezi třemi muži, kdy došlo ke slovní rozepři a následnému fyzickému napadení a k útoku nožem,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
„Po jednom podezřelém pátráme,“ dodal s tím, že ulice v 9:30 zůstávala přepáskovaná, aby mohli policisté ohledat místo činu. Akutní nebezpečí podle něj nehrozí.
|
Násilníci na Smíchově přepadli a zranili muže, předtím jeden z nich útočil sám
„Jedna zraněná osoba byla převezena do nemocnice,“ sdělil Hrdina. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová posléze upřesnila, že zhruba třicetiletý muž byl mimo ohrožení života.
„Utrpěl zranění způsobená nožem, po celou dobu ošetření zůstával při vědomí,“ řekla pro iDNES.cz Poštová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz