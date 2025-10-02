Když dva muži nastoupili do taxíku, jeden z nich zaznamenal mobilní telefon na sedadle. Po chvíli si zařízení strčil do kapsy. Mladá žena se pokoušela na telefon dovolat, ale do sluchátka se ozvalo jen několik nadávek.
Muž se nijak nesnažil vypátrat majitele telefonu ani nález neoznámil řidiči. Poškozené tímto vznikla škoda až 30 tisíc korun. V důsledku toho je podle mluvčího policie Richarda Hrdiny podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení věci, za což mu hrozí trest až jeden rok za mřížemi.
,,Policisté z Jižního Města zajistili kamerový záznam z vozu, na kterém je počínání tohoto muže velmi dobře zachyceno. Do současné doby se jim ho však nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na záznamu poznáváte, volejte prosím linku 158. Stejně tak pokud poznáváte muže, se kterým podezřelý cestoval,“ žádá Richard Hrdina