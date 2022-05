Aby nebyli množírnou, zbavovali se přebytečných psů. Pár čelí obžalobě

Případ s týranými psy, kterému se příbramští kriminalisté věnovali od roku 2019, je u konce. Na manželský pár, který pohodil 19 zvířat do křoví, již podalo Okresní státní zastupitelství obžalobu. Chovatelé to udělali, protože navenek předstírali, že chovají psů málo, aby neměli statut množírny. Hrozí jim až pět let za mřížemi.