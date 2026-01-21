Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) se Středočeskému kraji, městu Mladá Boleslav a neziskovým organizacím pro postižené požárem podařilo zajistit náhradní azylové ubytování na několika místech v Mělníku, Vlašimi, Mladé Boleslavi a Děčíně.
„Je tam velmi složitá situace, ti lidé jsou bez střechy nad hlavou a nemohou být ubytováni dlouhodobě v tělocvičně,“ řekla Pecková s tím, že je velmi složité pro ně získat ubytování, protože jde o velkou komunitu lidí, kteří se nechtějí rozdělovat.
„Celkově tam je 56 lidí, z toho 37 nezletilých dětí. Snažíme se je přesvědčit, že nemůžeme ubytovat celou skupinu a snažíme se zajistit ubytování alespoň pro celé rodiny. Některé už s tím souhlasí a ty budeme dnes převážet,“ řekla Pecková.
Podle hejtmanky jde o vícegenerační rodiny, prozatím bude převezena necelá polovina. „Zůstanou nám tam ještě rodiny, které mají třináct a patnáct členů, jsou vícegenerační a neradi bychom je dělili, což je problém. Budeme pro ně hledat další řešení,“ uvedla Pecková s tím, že náhradní bydlení bude zatím jen dočasné.
Kraj pro konkrétní rodiny hledal takové azylové ubytování, které příliš nenaruší jejich běžný život. „Někteří členové komunity pracují a není vhodné je odvézt někam daleko od zaměstnání, stejně tak děti chodí do školy, i s tím musíme pracovat,“ uvedla hejtmanka.
Původní vyhořelý dům je podle ní ve špatném stavu a bude stržen. „Je v majetku několika vlastníků z této komunity včetně pozemků pod tímto domem. Stavební úřad tam byl a zřejmě bude nutná demolice, už před požárem byl ale ve špatném stavu bez perspektivy opravy,“ upřesnila.
Hejtmanka dodala, že s obcemi Skalsko a Boreč se bude kraj dál bavit, jak by jim mohl pomoci se zaplacením nákladů na náhradní ubytování. Město Mladá Boleslav pomáhá s vyřizováním dokladů a sociálních dávek. Řeší se také problémy s opadem a školní docházka. Nápomocny budou také neziskové organizace, a to k vyjednávání sociálních dávek okamžité pomoci či řešení zdravotní péče, protože někteří lidé přišli při požáru o léky.
Noční požár
Podle dostupných informací požár v Borči vypukl 15. ledna pozdě večer v jedné z přízemních místností a rychle se rozšířil. Z domu hasiči evakuovali 59 lidí.
Při požáru budovy o rozměrech dvacet na pět metrů se zřítila střecha a následně celý objekt shořel. Z domu zbyly jen obvodové zdi. Při zásahu se zranili dva lidé, kteří byli převezeni do nemocnice.
Hasiči příčinu neuvedli, nicméně obyvatelé mají jasno. „Švagr přišel v noci, nevím, co ho popadlo, polil se benzínem a vylil i benzín do kamen, to hned chytlo, bouchlo a nedalo se už nic dělat,“ citoval server Novinky.cz muže, který v budově bydlel. Jeho švagr skončil v nemocnici s těžkými popáleninami.
Podle informací serverů Novinky.cz a Deník.cz drtivá většina evakuovaných byla pro další dny převezena do tělocvičny v nedaleké obci Skalsko. Nejmladšímu z nich je sedm měsíců i některé další děti jsou ještě hodně malé.
„Vybíhali z domu bez oblečení, někdo i bez bot, vůbec nic jim nezůstalo,“ popsal pro server Novinky.cz starosta Borče Jiří Klučina.
Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel
„Tělocvična je dočasné řešení, tady se dá vydržet pár dní, museli jsme rychle vyřešit vytápění, ale není to nic dlouhodobého,“ předeslal starosta Skalska Zdeněk Jakubec (nez.).
Najít nové ubytování pro zasažené bude podle Klučiny problém. „Jen dva lidé z celé skupiny byli ochotní jít samostatně, tak už jsou někde u příbuzných, ale ostatní chtějí zůstat spolu,“ sdělil pro Novinky. Rovněž podle Deníku dementoval spekulace o tom, že jde o obyvatele z vyloučené lokality.
Pomoc od lidí
Zasažení byli v prvních dnech po požáru odkázání na solidární pomoc. „Momentálně nejvíc chybí asi spodní prádlo pro všechny, to nemohou dostat obnošené. Jinak sem lidi vozí oblečení, peřiny, někdo i hračky. Chybí také oblečení pro muže ve větších velikostech,“ uvedl velitel skupiny dobrovolníků Českého červeného kříže Václav Dědič.
Bleskovou sbírku vyhlásila i organizace LUMA Mladá Boleslav, prostřednictvím které Boleslavský Ošatník dodal pytle s oblečením. Ten v úterý na Facebooku uvedl, že oblečení má momentálně dostatek a lidem poděkoval.
Oblečení pro zasažené sbírala i samotná obec. Od 18. ledna však shání pouze školní pomůcky.