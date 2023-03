Mladá Boleslav odmítá přijetí normy Euro 7, limity ohrozí výrobu ve Škodě Auto

Podle zástupců automobilek jsou chystané limity tak přísné, že bude jen velmi těžké je splnit, navíc do léta 2025, tedy za pouhé dva roky. Vývoj nových vozů totiž obvykle trvá více než čtyři roky. Přijetí normy by tak mohlo znamenat zdražení nově prodávaných aut.

Přísné limity ohrozí rozsah výroby v automobilce Škoda. Ta již dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a stanou se tak neprodejné. Cena malých modelů by začínala skoro na půl milionu korun, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné. To by znamenalo silný propad, až úplné zastavení výroby například modelů Fabia, Scala nebo Kamiq.

Spolu s tím by přišly o práci tisíce zaměstnanců. Černé scénáře hovoří o více než deseti tisících pracovních pozic, další tisíce míst budou ohroženy u dodavatelů. Právě to teď straší i město Mladá Boleslav.

31 % prodejů tvořily vozy Škoda, které jsou nyní ohrožené novou normou. 12 tisíc pracovních míst může být ve Škodě ohroženo kvůli EU 7.

Zastupitelstvo Mladé Boleslavi proto tento týden přijalo usnesení, kterým vyjádřilo podporu aktuální pozici vlády ČR v této věci. Ta má jednoznačně odmítavý postoj: „Uvědomujeme si ohrožení automobilové výroby i významné ohrožení dostupnosti aut pro veřejnost. Budeme apelovat za nezbytnou úpravu této normy,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle radního města Robina Povšíka je jasné, že odhlasované stanovisko a vyjádřená podpora nemá na celý proces jednání v rámci orgánů Evropské unie příliš vliv, ale jde zejména o morální gesto.

„Jako zastupitelé z města, kde sídlí klíčový podnik České republiky, chceme říci, že dané téma vnímáme a považujeme za zásadní pro budoucnost nejen zaměstnanců firmy, ale i naší země,“ řekl Povšík.

Předpis odmítají i zaměstnanci

Proti chystané normě vytáhla do boje nejen Škoda Auto, ale i její odbory. Šéf odborů KOVO MB, které sdružují většinu zaměstnanců, Jaroslav Povšík, se v dubnu zúčastní delegace do Bruselu spolu s předsedkyní Podnikové rady Volkswagen Danielou Cavallo a dalšími zástupci zaměstnanců.

Že je to pro mladoboleslavskou automobilku opravdu ožehavá záležitost, svědčí i fakt, že firma včera situaci nechtěla komentovat s tím, že pro média připravuje speciální workshop. „Na něm začátkem dubna odpoví členové představenstva ve spolupráci s kolegy z technického vývoje na všechny dotazy. Do té doby prosíme o trpělivost,“ uvedl mluvčí Škody Auto Pavel Jína.

Norma Euro 7 je mimořádná tím, že zpřísňuje limity nejen na emise výfukových plynů, zejména dusíku z dosavadních 80 mg na 60 mg na kilometr u naftových motorů, ale nově zavádí také omezení vypouštěných ultrajemných částic, které vznikají při otěru pneumatik o silnici nebo třením brzdových destiček o kotouče při brzdění auta.

Příliš málo času

Automobilky musí v krátkém čase vymyslet řešení, jak takové částice budou zachytávat, hovoří se rovněž o zabránění unikání výparů provozních kapalin z nádrží.

To vše se do poloviny roku 2025 nedá podle bývalého člena představenstva Škoda Auto Bohdana Wojnara zvládnout. „Čas na přípravu je naprosto nerealistický, zvláště v situaci, kdy dosud neexistuje žádný prováděcí předpis, jinými slovy nikdo přesně neví, co a jak se má zajistit,“ říká Wojnar.

Náklady spojené s Euro 7 i propady zisků navíc ohrožují přechod k elektromobilitě. Od roku 2035 má platit zákaz prodeje spalovacích motorů, i proti tomu se ale nyní zvedla vlna odporu.