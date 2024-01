Autobusy jezdí na odpad z kuchyně, Mladá Boleslav na ně získala dotaci

Ten se z bioodpadu vytěžuje už několik měsíců v nové bioplynové stanici na okraji města. Teď na toto ekologické palivo začínají jezdit městské autobusy.

Před několika dny do ulic Mladé Boleslavi vyjela první čtveřice autobusů Iveco, které jezdí právě na plyn vyrobený z biologického odpadu. Nespotřebovávají tak žádná fosilní paliva, respektive plyn, který se jinak musí těžit, ale naopak využívá se díky tomu odpad, který by se kupil na již tak plné skládce.

Bezemisní pohon

Kromě toho je pohon na tento plyn prakticky bez emisí, na rozdíl od naftových tyto dopravní prostředky neznečišťují ovzduší ve městě. Čtveřice nových autobusů je však jen začátkem, začala tím postupná obnova vozového parku mladoboleslavské MHD, která potrvá až do roku 2027 a zahrnuje v součtu pořízení 17 nových autobusů.

„Na jejich nákup jsme získali dotaci přesahující 80 milionů korun z evropských zdrojů v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI),“ řekl náměstek primátora Mladé Boleslavi Jiří Bouška (ANO). Pořizovací náklady na jeden autobus činí 6 750 000 korun, z toho dotace z ITI je 4 725 000 korun na jeden vůz.

„Pořízení nových autobusů zapadá do soukolí ekologické a cenově výhodné hromadné dopravy po našem městě. Díky tomu se lidé mohou po Boleslavi pohodlně pohybovat MHD a šetřit zároveň svou peněženku i životní prostředí,“ uvedl primátor Raduan Nwelati (ODS).

Cestující v Mladé Boleslavi stále mohou využívat zvýhodněné jízdné s celoročním kuponem za pouhou tisícovku. Při častém ježdění se jim tato částka vrátí už po několika týdnech a po zbytek roku jezdí „zdarma“. Zároveň platní nulové jízdné pro děti a starobní i invalidní důchodce.

„Díky vlastní bioplynové stanici v Plazích máme velkou výhodu, že můžeme využít prostředky z ITI na autobusy na bioCNG, zatímco jinak bychom museli pořídit autobusy na vodík nebo elektrický pohon, které jsou výrazně finančně nákladnější,“ vysvětlil Jiří Bouška.

Plyn je levnější

Vozy na plyn mají navíc delší dojezd než ty elektrické na baterie. Mladá Boleslav tak bude mít do tří let většinu autobusů s pohonem na biologický plyn, půjde tedy prakticky o bezemisní hromadnou dopravu. Pouze několik autobusů si Dopravní podnik Mladá Boleslav nechá na naftu, a to spíše jako zálohu pro nečekané události.

Vozy jezdí tankovat přímo do bioplynové stanice, kterou město zprovoznilo na podzim v průmyslové zóně Plazy. Její součástí je i čerpací stanice, kde již řidiči přímo tankují přečištěný plyn.

Na pohon autobusů padne zhruba 40 procent plynu vyrobeného v této stanici, zbytek je spotřebován na výrobu elektřiny nutné pro chod celého areálu a případný přebytek je dodáván do rozvodné plynové sítě.

Kromě toho, že je využíváno palivo vyrobené z odpadu, je zajímavý i finanční koloběh. „Nyní nás vyjde plyn o dvě koruny levněji než litr nafty,“ řekl šéf dopravního podniku Marek Džuvarovský. Peníze, které dopravce vydá za tankování, se navíc vracejí do firmy Compag, jež bioplynovou stanici provozuje. V této firmě má město poloviční podíl.