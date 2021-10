Řidič, který najel do lidí před bránou Škodovky, měl zdravotní komplikace

10:44

Mladoboleslavští kriminalisté odložili případ, kdy řidič na jaře najel vysokou rychlostí do lidí u vstupu do u jedné z bran do automobilky Škoda Auto. Třiačtyřicetiletý muž měl náhlé zdravotní komplikace, které nemohl předvídat. Při události se zranili tři lidé.