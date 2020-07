Za vraždu kvůli vínu dostal bezdomovec 11 let, musí na protialkoholní léčbu

Městský soud v Praze poslal na 11 let do vězení bezdomovce Miroslava Popoviče. Podle rozsudku loni před Vánoci v osadě v Braníku zavraždil svého kamaráda, kterého bodl kuchyňským nožem do krku. Odsouzený také musí podstoupit protialkoholní léčbu.