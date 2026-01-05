U příspěvku s fotkou se na Facebooku hned vyrojila vyrojila řada pobavených komentářů.
„Co to je za tribunu u silnice?“ ptá se naoko jeden z komentujících.
„Proč stĕhovat Spartu na Strahov, když můžeme Strahov přestěhovat ke Spartĕ? Za mĕ se to povedlo,“ naráží jiný na plánovaný přesun letenského klubu na Strahov. Jen kousek od michelské zastávky je totiž restaurace Sparta.
„Kde soudruzi z NDR udělali chybu?“ dobírá si zhotovitele další diskutující hláškou z filmu Pelíšky.
Podle Lenky Růžkové z firmy Technologie hlavního města Prahy, která se podílí na instalaci nových přístřešků na zastávky MHD, se nejedná o chybu.
Jelikož se přes svátky nestihlo vyrobit konkrétní sklo se správným názvem zastávky, provizorně byl nainstalován přístřešek s již vyhotoveným sklem s titulkem Stadion Strahov. Název přitom přelepili červenou páskou.
„Bohužel někdo pásku strhl,“ uvedla tisková mluvčí Růžková důvod vzniku kuriozity, která nyní koluje po sociálních sítích. Cestující ujišťuje, že přístřešku bude brzy dodáno sklo se správným názvem. Nově je název přelepen už dvěma širšími tmavými páskami.
Podobná situace nastala v minulosti i na dalších pražských zastávkách. Tramvajová zastávka Bulovka nesla označení Nuselská radnice. U Nádraží Horní Měcholupy zase na jednom ze skel byl název Kobylisy.
Výměna přístřešků MHD napříč Prahou započala v prosinci 2021. Novější jsou do černa laděné, některé mají ve výbavě také LED obrazovku. „Celkem bude městská společnost instalovat na území Prahy 690 zastávek. Hotovo by měla mít v březnu 2023,“ avizoval tehdy pražský magistrát. Výměna přístřešků však pokračuje dosud.