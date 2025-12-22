MHD v Praze o Vánocích 2025: metro třikrát za hodinu, noční autobusy už od 18 hodin

  14:02,  aktualizováno  14:02
Poptávka po hromadné dopravě je během vánočních svátků nejnižší. Před Vánoci i během svátků počítejte s delšími intervaly, menším počtem spojů i dřívějším ukončením provozu. Přinášíme přehled omezení v pražské MHD.
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...
Dalších 11 fotografií v galerii

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025) | foto: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Na vánoční svátky je potřeba počítat s omezeními v hromadné dopravě v hlavním městě i okolí. Pražská integrovaná doprava už od začátku týdne částečně přechází na prázdninový režim a méně spojů bude jezdit i na vánoční svátky.

Změny se dotknou všech forem dopravy – metra, tramvají, autobusů i vlaků, nicméně v různé míře.

Před svátky v pondělí 22. a úterý 23 prosince

Vánoční spoje

Pražský dopravní podnik tradičně nachystal vánočně vyzdobené vozy. Jejich přehled najdete na webu DPP včetně konkrétních linek a pořadí.

Během pracovních dnů 22. a 23. prosince začne část spojů jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Nepojedou některé příměstské spoje, před cestou si raději ověřte poznámky v jízdních řádech. Omezení se dotkne velkého počtu spojů v ranní špičce, podobně jako během letních prázdnin.

Naopak autobusy pražské MHD, stejně jako tramvajové spoje a metro, budou jezdit podle běžných jízdních řádů. Až na drobná omezení u vybraných spojů zůstane zachovaný i provoz vlaků.

MHD o Štědrém dnu ve středu 24. prosince

Největší omezení hromadné dopravy v Praze i okolí je naplánované právě na středu 24. prosince, tedy na Štědrý den. Provoz v Praze se bude přes den řídit dle sobotních jízdních řádů, denní provoz však skončí už kolem šesté večer. Noční spoje vyjedou cca v 18:00 a budou v provozu do druhého dne do sedmi hodin ráno. Kapacita nočních tramvají bude navýšena na dvojnásobek (na všechny linky budou nasazeny kloubové tramvaje nebo dvojice vozů T3).

Provoz metra zůstane zachován do půlnoci, intervaly se však zvýší na dvacet minut. Omezen bude také provoz vlaků, které pojedou podle nedělních jízdních řádů. Jejich provoz se bude postupně utlumovat mezi šestou a osmou večer. Na páteřních linkách budou vlaky jezdit zhruba do 22:00, zrušený je půlnoční rozjezd z Prahy.

Kdy jede poslední metro a vlaky

Provoz metra je v prodloužených svátečních intervalech naplánován zhruba do půlnoci. Ze všech konečných stanic budou poslední spoje vyjíždět zhruba čtvrt hodiny před ní.

Provoz metra na Štědrý den
LinkaSměrČas
ANemocnice Motol23:43
ADepo Hostivař23:41
BZličín23:45
BČerný most23:40
CHáje23:44
CLetňany23:44

Většina posledních spojů páteřních vlaků linek S vyjíždí ze tří pražských nádraží okolo desáté hodiny večer.

Vlaky linky S
LinkaTrasaČas
S1Masarykovo nádraží – Kolín22:10
S2Praha hl. n. – Nymburk21:54
S3Praha hl. n. – Mělník19:44
S4Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou21:40
S5Masarykovo nádraží – Kladno-Ostrovec21:30
S6Praha-Smíchov – Beroun20:46
S7Praha hl. n. – Beroun22:16
S8/S88Praha hl. n. – Dobříš/Čerčany20:15/19:15
S9Praha hl. n. – Benešov u Prahy22:21

MHD na vánoční svátky 25. a 26. prosince

Na oba vánoční svátky 25. a 26. prosince je provoz MHD naplánovaný podle nedělních jízdních řádů. Počítejte tedy s delšími intervaly. Denní linky tramvají, autobusů a trolejbusů vyjedou později než obvykle, až kolem sedmé ráno, do té doby budou jezdit podle nočních řádů.

Od 27. prosince budou linky jezdit dle běžných jízdních řádů.

Autor: