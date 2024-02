Pražané platí pokuty kvůli dvouminutové aktivaci jízdenek, plánuje se zkrácení

„Nemůžete v DPP prostě předpokládat, že většina lidí nekrade a udělat tu službu příjemnou?“ napsal nespokojený cestující Jan k nákupu a aktivaci jízdenek v aplikaci Lítačka.

„Městská organizace okrádá lidi pod záminkou boje proti neplatičům a arogantně vám vynadá, když vás taková praxe uráží,“ zhodnotil Jan v dalším příspěvku. Svůj názor podložil nespokojenými komentáři ze sítí.

„Díky, že na to upozorňujete,“ souhlasil uživatel Stepan. „Si pamatuji dobu kdy člověk si poslal SMS třeba i 3x za sebou a hle jízdenka stejně nepřišla a přišla třeba o půlnoci nebo tak,“ uvedl uživatel Kurt.

Jan Vojtíšek @TadyJan Městská organizace okrádá lidi pod záminkou boje proti neplatičům a arogantně vám vynadá, když vás taková praxe uráží.



Nesmylnou prodlevu v platnosti el. jízdenek musí Praha zrušit. Nezasloužíme si být nachytáváni za nepozornost.





„Poprvé mě to taky překvapilo, ale že by to byl nepřekonatelný problém, aby si člověk koupil/aktivoval jízdenku po cestě na metro? Nepřijde mi,“ myslí si naopak uživatel Tomáš.

„Já tu prodlevu chápu. Ale dát někomu pokutu, kdo má jízdenku aktivovanou, zbývá mu třeba půl minuty a hned po nástupu je zkontrolován a pokutován, je hnus,“ uvedl uživatel Daniel.

Komentářů, kteří kritizovaly dvouminutovou čekací dobu, se objevilo více. Někteří pisatelé se zlobí i kvůli přístupu revizorů. „Mě se stalo to samé v autobuse, dobíhal jsem a jízdenka nestihla přijít i přesto, že jsem ji koupil. Revizor po mě vyžadoval pokutu,“ napsal uživatel Jan. Někteří cestující na adresu revizorů směřovali i vulgární výrazy.

Změna je možná

Dvouminutové prodlení před aktivací jízdenky vysvětluje web Lítačky takto: „Tímto opatřením chceme černým pasažérům znemožnit aktivaci na poslední chvíli před revizorem.“

Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) přislíbil změnu. „V současné chvíli se stává jízdenka v aplikaci Lítačka platná 2 minuty po aktivaci. Tuto dobu ale plánujeme zkrátit na 1 minutu,“ uvedl na síti X.

„Díky tomu umožníme cestujícím mít platnou jízdenku jen v krátkém předstihu před nástupem do vozidla nebo placeného prostoru metra. Zároveň pořád zůstane minimální ochranná lhůta, aby si černí pasažéři nemohli aktivovat jízdenku až ve chvíli, kdy vidí revizora,“ doplnil. Změnu však musí schválit Praha a Středočeský kraj.

Jednoduchou změnou, kterou lze provést okamžitě, je lepší upozornění v aplikaci na časovou prodlevu mezi aktivací jízdenky a začátkem její platnosti. „Chceme, aby se tato informace objevovala v předstihu, než si cestující jízdenku aktivuje,“ dodal Hřib.

Mimo nákupu krátkodobých jízdenek a dlouhodobých kuponů v aplikaci mohou cestující využít k nákupu jízdenek i automaty nebo terminály ve vozech.