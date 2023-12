Nutná debata o jízdném. Cena ročního kuponu pražské MHD je už osm let stejná

Jak se politické strany v pražském zastupitelstvu stavějí k otázce zdražení jízdného v MHD Tomáš Portlík (ODS), předseda zastupitelského klubu SPOLU Je nutné si přiznat, že situace, kdy naše MHD patří na špici v Evropě, ne-li ve světě a zároveň má nejnižší cenu, je nadále neudržitelná. Celoroční kupon, který stojí pouhých deset korun denně, je v kontextu Evropy i celého světa mimořádně levný. Proto si myslím, že diskuse o zvýšení jízdného je namístě, pokud si kvalitu MHD chceme nejen uchovat, ale i nadále rozvíjet. Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek pro dopravu Naším cílem je hlavně kvalitní MHD za dostupnou cenu. Chceme motivovat cestující k využití MHD namísto aut tak, aby se uvolnily silnice pro ty, kteří autem skutečně potřebují jet, protože vezou třeba nářadí či materiál. Čeká nás debata o změně ceny parkovného v souvislosti s připravovanou systémovou změnou zón placeného stání. Není dlouhodobě udržitelné, aby parkování ve veřejném prostoru bylo městem dotováno oproti komerční ceně více než MHD, jako je tomu nyní. Patrik Nacher (ANO), předseda zastupitelského klubu ANO Ponechal bych cenu za roční kupon, jak je, a to především jako motivaci, aby si ho lidi kupovali. Maximálně by se dalo uvažovat o zdražení těch jednorázových jízdenek, opět s cílem nalákat lidi, aby si kupovali ty dlouhodobé. Jejich koupě totiž následně zase motivuje lidi k většímu využívání MHD. Petr Hlaváček (STAN), náměstek pro územní rozvoj Pokud porovnáte cenu MHD ve velkých městech nejen v Evropě, zjistíte, že Praha má jednu z nejlevnějších. To na jednu stranu vnímáme jako motivaci MHD využívat. Což přispívá k udržitelné dopravě a udržitelnému městu. Na druhou stranu Praha dopravnímu podniku jízdné kompenzuje velmi vysokou částkou. Situaci vnímáme jako vážnou a debatě týkající se případného zdražení se nebráníme. Adam Scheinherr (Praha sobě), bývalý náměstek pro dopravu Cena dlouhodobého kuponu se naposledy měnila v roce 2015, kdy dokonce došlo ke zlevnění. U jízdného platí Pražan pouze asi 17 procent skutečných nákladů provozu celé sítě MHD. Roční Lítačka je zde podstatně levnější než v dalších českých městech, která navíc nehradí provoz metra. Třeba v Brně je to 4 750 korun, v Českých Budějovicích 3 990 korun, v Ostravě 4 000 korun. Pokud chybí prostředky na akutní investice, jako je stavba škol či městského okruhu, bude si vedení města muset rozmyslet, kde tyto finance najde. Zda bude dotovat provoz MHD na úkor škol, nebo zda ceny jízdného upraví. Milan Urban (SPD), předseda zastupitelského klubu SPD Výše jízdného za MHD musí zůstat minimálně na stejné výši. Naopak se nabízí otázka jízdného zdarma pro Pražany s trvalým bydlištěm na území hlavního města. Podle informací, které mi poskytli členové dozorčí rady dopravního podniku, by to znamenalo navýšení rozpočtu dopravního podniku právě o dvě miliardy, které se marnotratně utratí ve výběrovém řízení na stavbu druhé části metra D.