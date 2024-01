Roční kupon MHD nově koupíte i v jízdenkových automatech v metru

Prodej kuponů na MHD v jízdenkových automatech ● Dlouhodobé elektronické kupony nově nabízí 303 automatů. ● Jsou například ve všech vestibulech metra, budou přibývat další. ● Cestující mohou nyní zakoupit kterýkoliv typ elektronického kuponu na MHD v Praze, tedy měsíční, čtvrtletní i roční. Plnohodnotný občanský, zvýhodněné pro juniory ve věku 15–18 let, studenty ve věku 18–26 let nebo seniory ve věku 60–65 let. Kupon je možné koupit až 60 dnů před začátkem jeho platnosti. ● Pro nákup zvýhodněného kuponu je nutné, aby kupující měl nárok na slevu nahranou na své kartě Lítačka nebo In Kartě Českých drah, např. kartu ISIC v případě juniorů či studentů. ● Přes jízdenkové automaty je zatím možné nakupovat jen kupony na MHD na území Prahy, nikoliv na vnější pásma PID. Zdroj: DPP