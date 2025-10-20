Cizinec na Invalidovně kopl zlostí do metra a upadl. Souprava ho málem uvláčela

„Dle prvotního šetření bylo zjištěno, že muž poté, co vystoupil z metra, tak se otočil, kopl do soupravy, čímž upadl na zem. Ve chvíli, kdy vstával, se mu noha zachytila mezi soupravu a nástupiště. Metro ho zachytilo a několik desítek metrů ho vláčelo po nástupišti,“ uvedl mluvčí policie Richard Hrdina.
Podle jeho slov se souprava nezastavila za pomoci záchranného tlačítka. Zaseknutého muže si tak s největší pravděpodobností všiml strojvedoucí vlaku. K incidentu vyjeli kromě policie také hasiči a záchranná služba, která si převzala zraněného do péče.
Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu
„Ošetřili jsme muže ve věku kolem čtyřiceti let, který utrpěl zlomeninu v oblasti stehenní kosti. Byl kompletně ošetřen, nasadili jsme trakční dlahu a při vědomí jsme ho transportovali do nejbližšího zdravotnického zařízení na ortopedické oddělení,“ uvedl pro iDNES.CZ mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Při ošetření byla u muže provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která dopadla pozitivně.
