Výjimečná příležitost. Dopravní podnik zve na stavbu metra D, tunely zpřístupní lidem

Zákulisí stavby metra D se veřejnosti poprvé otevře o víkendových dnech 17. a 18. května letošního roku.

Zájemci si podle DPP budou moci prohlédnout většinu z aktuálně vyražených a vybudovaných objektů a projít si první úsek metra D od budoucího jižního vestibulu stanice Olbrachtova až po výstup ze stanice Pankrác D pod budovou Gemini.

Jedná se tedy o výjimečnou možnost seznámit se s technickými detaily projektu a není zatím jasné, jestli se taková příležitost do dokončení stavby bude opakovat.

Pro návštěvníky budou připraveny dvě prohlídkové trasy - podzemní a povrchová. Vstup na akci bude zdarma, ale podzemní část se neobejde bez předchozí registrace na stránkách DPP. Ta bude podle DPP spuštěna v nejbližších dnech. U vstupu se pak návštěvníci prokážou QR kódem.

Prohlídka se uskuteční bez průvodce, na některých místech ale budou připravené informační tabule se zajímavostmi. Do hloubky asi 30 metrů se půjde dostat pouze po schodech

Podpovrchová trasa bude začínat u autobusové zastávky Ryšánka (kterou bude ve dnech prohlídek obsluhovat kromě obvyklých spojů i speciální linka DOD Metro D) a skrz několik tunelů povede k zastávce Pankrác. Potrvá 60 až 90 minut.

Povrchová prohlídka povede kolem staveniště metra D u OC Arkády a dvou stavebních jam. Na její závěr návštěvníci zhlédnou videoprojekci z průběhu výstavy prvního úseku metra D včetně průletu díla dronem. Potrvá 30 až 60 minut.

Hotovo bude až za 10 let

S ohledem na rozdílnou náročnost jednotlivých částí je mohutná výstavba metra D rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap.

Nejnovější harmonogram uvedený v informačním tisku pro zastupitele předpokládá dokončení metra D až do Písnice v polovině roku 2032, přičemž plán je zprovoznit celý úsek odsud až na Pankrác naráz. Za další dva by pak měla vzniknout ještě stanice Depo Písnice a na začátku roku 2036 by mělo být hotové prodloužení až na náměstí Míru.

Čtvrtá linka metra by se tak měla rozjet bezmála půl století poté, co město dokončilo trasu B. Přitom zprovoznění linek C a A od sebe dělily pouhé čtyři roky, vznik zelené a žluté trasy sedm let.