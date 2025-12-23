Na záznamu je dívka, která slézá z nástupiště a sedá si do kolejiště. Na její čin okamžitě reagují někteří z cestujících. Mluví na ní a podávají jí ruce. snažili se ji přimět, aby vylezla zpátky.
Mezitím další cestující běží aktivovat červené nouzové tlačítko k zastavení vlaku. Na videu je pak vidět, jak jeden z přítomných sám slézá na koleje, aby dívku odvedl z kolejí.
Podle policie nikdo neutrpěl zranění a dívku si převzali do péče přivolaní záchranáři.
„Děkujeme všem, kteří se do záchranné akce zapojili. Zachránili tak dívce život,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.