VIDEO: Dívka si sedla na koleje v metru, sebevraždě zabránili cestující

  9:40,  aktualizováno  9:40
Obětaví lidé a nouzové tlačítko zachránili život dívky, která minulý týden chtěla spáchat sebevraždu pod koly soupravy metra ve stanici Kobylisy. Policie nyní zveřejnila video, na kterém je vidět, jak cestující dívku vytáhli zpět na nástupiště.

Na záznamu je dívka, která slézá z nástupiště a sedá si do kolejiště. Na její čin okamžitě reagují někteří z cestujících. Mluví na ní a podávají jí ruce. snažili se ji přimět, aby vylezla zpátky.

Mezitím další cestující běží aktivovat červené nouzové tlačítko k zastavení vlaku. Na videu je pak vidět, jak jeden z přítomných sám slézá na koleje, aby dívku odvedl z kolejí.

Podle policie nikdo neutrpěl zranění a dívku si převzali do péče přivolaní záchranáři.

„Děkujeme všem, kteří se do záchranné akce zapojili. Zachránili tak dívce život,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Autor: