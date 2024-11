PŘEHLEDNĚ: Velké opravy v metru. Příští rok se pro cestující zavřou tři stanice

Radlická

Stanice metra Radlická

V jedné ze stanic linky B už dělníci pracují od konce září. Dopravní podnik (DPP) momentálně upravuje stanici Radlická na bezbariérovou. Díky tomu pro cestující přibude možnost vyjet z vestibulu na nástupiště výtahem.

„Radlická se stane již v létě příštího roku další bezbariérovou stanicí pražského metra a jejich celkový počet tím stoupne na 48 z celkových 61,“ sděluje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Výstavba výtahu by měla trvat devět měsíců, v tomto období zůstane v provozu jen polovina stanice.

Vlaky ve směru do centra, jedoucí ze Zličína na Černý Most, Radlickou momentálně pouze projíždějí. Hlášení v metru při odjezdu soupravy z Jinonic proto cestující upozorňuje, že pro cestu na Radlickou mají vystoupit na Smíchovském nádraží a nasednout do metra v opačném směru.

Pankrác

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu ze stanice Pankrác do stanice Olbrachtova. (1. prosince 2023)

Na celý rok se od ledna příštího roku kompletně uzavře stanice linky C Pankrác. V budoucnu zde totiž vznikne přestupní bod s novou linkou metra D. Začátkem října dělníci tyto dvě linky už na dvou místech propojili a dokončili tím razicí práce v tunelech mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. V rámci stavby první části metra D se už nyní bude hloubit jen v obou zmiňovaných stanicích.

Právě na jednom z míst průniku, konkrétně v neveřejné části stanice Pankrác na „céčku“, vznikne v budoucnu nový přestupní koridor mezi linkami C a D, který bude navazovat na eskalátorový tunel přestupu.

Roční uzavírku DPP využije i k obnově staré stanice. Modernizace čeká například toalety nebo osvětlení a vznikne také nové napojení na tramvaj.

„V ulici Na Pankráci mezi OC Arkády a administrativní budovou Gemini stavaři dokončují strop první poloviny podchodu, který po dokončení bude spojovat vestibul stanice Pankrác C s tramvajovými zastávkami, budovou Gemini a zde umístěným výstupem, respektive vstupem do stanice Pankrác D,“ popisuje mluvčí DPP Aneta Řehková.

Do konce roku by také mělo být hotové prodloužení tramvajové trati až přímo před Arkády. Tramvaj pak bude v příštím roce sloužit jako náhrada za metro.

Českomoravská

Stanice metra Českomoravská (4. ledna 2022)

Podobně jako v případě Pankráce, i Českomoravská na lince B bude od ledna uzavřená zhruba na rok. Celá rekonstrukce bude trvat až do poloviny roku 2026, cestujícím se nicméně stanice opět zpřístupní už závěrem příštího roku.

V první fázi dopravní podnik plánuje vyměnit eskalátory, stropní desku, vzduchotechniku nebo osvětlení. Ve druhé fázi, která už by měla být bez omezení, potom vybuduje výtahy.

„Kromě celkové modernizace stanice, při které bude například vyměněna stropní deska a eskalátory, dojde také k novému výtvarnému řešení interiérů, kdy původní keramické obklady nahradí skleněné desky s kapkami vzduchu od designéra Maxima Velčovského,“ informuje Hřib.

Spolu s obnovou stanice bude přebudován i vestibul na povrchu, a to v rámci developerského projektu skupiny Kaprain. V blízké době dojde k odstranění přístřešků, které jsou mezi vestibulem stanice a autobusovým terminálem.

Od 19. listopadu pak začne bourání přebytečných přístaveb k vestibulu, to potrvá až do konce letošního roku a pro cestující bude v tu dobu uzavřen výstup směrem k autobusovému terminálu. Nakonec dojde k přestavbě samotného vestibulu.

Flora

Stanice metra Flora

DPP nedávno také vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování výtahů, výměnu eskalátorů a celkovou rekonstrukci stanice linky A Flora.

Stavba si vynutí uzavírku stanice na 10 měsíců. Začít by měla v příštím roce, ale zatím není určen přesný termín. Zakázka by mohla být vysoutěžená na jaře, pokud se výběr nezkomplikuje.