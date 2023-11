Při rekonstrukci metra zmizely obklady, v aukcích se prodávají za desetitisíce

O případu jako první informoval Deník N. „Krádež hliníkových kazet zhotovitelé zjistili v průběhu druhého kvartálu letošního roku. Jednalo se celkem o zhruba 460 kusů kazet,“ uvedla pro redakci iDNES Aneta Řehková, tisková mluvčí DPP.

Pokud by šlo o panely v zachovalém stavu, které by mohli dělníci znovu použít, škoda by se mohla vyšplhat na téměř půl milionu korun. „Naštěstí se podle konečné evidence ukázalo, že naprostá většina odcizených kazet byla poškozena, tudíž byly pro rekonstrukci stanice nepoužitelné. Měly se zlikvidovat, šlo o druhotný materiál,“ vysvětlila mluvčí.

Odcizené obklady mají podle vyjádření DPP hodnotu 8 500 korun. Částka odpovídá 328 kilogramům odpadového hliníku.

Mezi odcizenými panely však bylo 50 kusů nepoškozených obkladů. Ty nechal zhotovitel stavby, tedy sdružení společností STRABAG a AŽD Praha, na vlastní náklady vyrobit. Podle něj škoda činí zhruba tisícikorunu na jednu kazetu, zjistil Deník N.

„Policisté se případem zabývali pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, ke které mělo dojít v období od června roku 2022 do května roku 2023. V případu byla vyčíslena škoda téměř půl milionu korun,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová s tím, že případ policisté odložili.

Odpad, nebo umělecké dílo?

Přestože se tyto panely běžně neprodávají, občas jsou k vidění na různých internetových aukcích. V nabídkách, které se redakci iDNES podařilo najít, se jejich prodejní cena pohybovala mezi dvěma až dvaceti tisíci. Oficiální obchod společnosti Prague City Tourism nabízí i repliku dlaždice za 15 000 korun.

Autentické obklady si zájemci mohou pořídit také od firmy Metroform, která spolupracuje s dcerou Jaroslava Otruby, který je navrhl. Firma prodává čtyři nové dlaždice za 60 tisíc.

Stejné hliníkové dlaždice jako v pražském metru jsou i ve společenském sálu ve Šternberku, kde jimi obložili strop.

Obklady, které jsou typické pro linku metra A, navrhl v 70. letech Jaroslav Otruba. Panely se vyznačují vypouklými nebo naopak propadlými čočkami, někdy lidově nazývanými prsa a antiprsa. Obklady se nachází v několika stanicích v různých barevných provedeních. Střídání dutých a vypouklých desek mělo za úkol tříštit zvukové vlny, které vydávaly podvozky sovětských vlakových souprav.