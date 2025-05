Prošli jsme metro D: Část tunelů je vybetonovaná, na Pankráci ještě razí

Na staveništi metra D na rohu ulic Antala Staška a Na Strži v sobotu v poledne čekají ve frontě desítky lidí, aby sestoupily 30 metrů pod zem.

„Půjdete nejprve po 150 schodech budoucím eskalátorovým tunelem. Pak si dáte více než 1,5 kilometru dlouhou procházku v podzemí,“ říká moderátor z pódia. Někteří návštěvníci se ještě fotí před vizualizací stanice Olbrachtova.

Prohlídka metra D V pondělí si lze projít podzemní i nadzemní trasu od 7:00 a do 19:00. Je však nutná registrace na webu DPP. Zbývají pouze dopolední termíny. Do podzemí je kvůli bezpečnosti povolen přístup dětem, které měří více než 140 centimetrů. Veřejnost má o prohlídky velký zájem. Podle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba trasou prochází 600 lidí za hodinu DPP očekává, že si tunely za tři dny prohlédne 22 tisíc lidí.

Potom už jejich kroky duní po provizorním plechovém schodišti. „Je tu jenom pro účely dne otevřených dveří, následně ho demontujeme. Nahoře máme už připravenou tunelovou formu, začneme betonáže eskalátorového tunelu směrem nahoru,“ ukazuje stavbyvedoucí tohoto úseku Václav Dohnálek ze Strabagu.

Tunelem budou v budoucnu cestující jezdit po třech eskalátorech.

Až dělníci na konci tohoto roku práce dokončí, otevře se podle Dohnálka polovina ulice Na Strži. „Od začátku příštího roku tady bude režim 1+1. To znamená doprava jak do centra, tak i k Jižní spojce,“ dodává stavbyvedoucí.

Záhy je v jižním vestibulu stanice Olbrachtova cítit čerstvý beton, ochlazuje se a mizí signál. „Nacházíme se v bohdaleckých břidlicích, není to extrémně pevná hornina. Z tohoto důvodu byly zvoleny minimální rozměry té stanice, aby se co nejméně ovlivnila výstavba na povrchu,“ říká Dohnálek, zatímco návštěvníci stojí ve staničních tunelech zastávky Olbrachtova.

Na nástupištích by mělo zastavovat automatizované metro. Čidla ho navedou, aby se trefilo do bezpečnostních dveří, které se otevřou pro výstup a nástup.

„V eskalátorovém tunelu sever bude bezbariérový přístup. Lidi bude po straně vyvážet výtah. Nahoře bude minimalistický severní vestibul se zelenou střechou, který bude v obnoveném parku, jež je na rohu ulic Jeremenkova a Na Strži,“ vysvětluje Dohnálek.

Tunely se nachází v různých fázích výstavby. Postupně se přidávají vrstvy. Čím víc se tedy zmenšují, tím se blíží finální fázi, při které se budou pokládat koleje.

Na betonování stěn se využívají bednící vozy dlouhé několik metrů, které pákami a tlačítky ovládají technici. Technologie zajistí, aby se na stěny stříkala rovnoměrná vrstva betonu. Až je úsek hotový, vozy se tunelem posunou dál pomocí kolejnic.

Dohnálek ukazuje také zčásti vyražené technologické tunely. V jejich spodní části se položí kabely, nahoře budou rozvaděče. Cestující totiž z každé stanice v metru vidí pouze část, v případě těch přestupních třetinu. Zbytek zabírají technické místnosti a vzduchotechnika.

Metro bez řidičů

Vyražený je už i propojovací tunel s metrem C, který mírně stoupá. Šabík zmiňuje, že se na lince C bude zkoušet automatizované metro bez řidičů, aby se následně dalo bez prodlevy nasadit na lince D.

„V polovině roku 2027 bychom měli znát dodavatele automatických vlaků. Jak dlouho bude trvat výroba, bude předmětem jednací fáze. Až na jejím základě se vytvoří finální zadávací dokumentace, na základě které uchazeči dají finální nabídku. Tam bude teprve specifikováno, za jak dlouho má být vyroben vlak od podepsání smlouvy mezi dopravním podnikem a dodavatelem,“ přiblížil Šabík, kdy se nejdřív dá očekávat, že na lince C doplní metro s řidičem automatizované vozy.

Návštěvníci na chvíli vychází na světlo do takzvané těžební jámy. Když zvednou hlavu, proti nebi se rýsují jeřáby. „Vždycky musíte vyhloubit jámu a pak razíte. Na jednu stranu, na druhou stranu. Jáma je tak velká proto, aby se tudy daly spustit stroje,“ říká Šabík. Hloubení jámy trvá přes půl roku. Po dokončení celé stavby se díra do úrovně tunelu zasype.

Práce na stanici Pankrác D zatím nepostoupily tak daleko jako na Olbrachtově. „Aktuálně finišují ražby na spodních částech. Když se dorazí, vyrazíme střed. To je ta stěna před námi,“ ukazuje před vstupem do stanice hlavní stavbyvedoucí Štefan Ivor z firmy Subterra.

„Stanice Pankrác D bude mít boční nástupiště. Vlaky budou jezdit středem stanice,“ vysvětluje Ivor s tím, že stanice bude vysoká asi jako panelák se sedmi poschodími. Proto se musí razit v jedenácti krocích. Mezitím pět metrů nad stěnou tunelu projíždí metro z Pankráce na Budějovickou. Nic však přes hlasy návštěvníků není slyšet, všichni by se museli utišit.

Co je vyraženo, se musí stabilizovat

Beton na zemi na stanici Pankrác D střídají hlína a kameny. „Před měsícem jsme prorazili úsek, který nám umožnil pustit davy do podzemí. Do té doby to nešlo, protože se tam procházelo takovým okýnkem po žebříku, což jsme si nemohli dovolit,“ ukazuje Šabík v nedávno vyraženém tunelu.

Následně do stěny lehce kopne, aby demonstroval, že se břidlice drolí. I před vyražením se totiž stěny musí zpevnit. Vstříkne se do nich stavební pryskyřice. „Co je vyraženo, se musí zastabilizovat. Jde se metr po metru,“ upozorňuje Šabík.

Chemická injektáž, která se běžně tolik nevyužívá, kromě stabilizace také zajistí, aby stěnami neprosakovala voda. Hladina podzemní vody je zde šest metrů pod povrchem.

Návštěvníci ze stavby, na které se podílí i s techniky a projektanty celkem 1500 lidí, vychází zpět na povrch po schodech nahoru do vestibulu Gemini. Směrem na náměstí Míru, kam má metro D z Pankráce pokračovat, se nedostane nikdo. Na úseku se zatím nepracuje. Praha úsek začne teprve projektovat.

Den otevřených dveří metra D nabízí i pohled shora, tedy nadzemní trasu. Je možné se pro změnu podívat dolů do stavebních jam. Například na eskalátorový tunel a na rozestavěný vestibul D, který ústí přímo do nákupního centra Arkády.

I přes zájem veřejnosti DPP další prohlídky nepřidá. „Na druhou stranu potřebujeme stavět. Tři dny jsou prohlídky pro veřejnost, jeden den jsme je měli pro složky IZS. Prohlídky je třeba připravit včetně osvětlení a zábran. Přípravy zabraly minimálně jeden den a pak je třeba vše odinstalovat. Stavba tedy týden stojí,“ vysvětlil Šabík.

Dopravní podnik však plánuje další den otevřených dveří, až bude všechno doražené a vybetonované. „Ražby budou probíhat do konce jara příštího roku. Do konce roku 2029 budou probíhat veškeré betonářské práce. Někdy v té době, kdy už bude definitivní ostění, se dá udělat další den otevřených dveří,“ dodal Šabík.

Zájemci však už tentokrát neuvidí jednotlivé fáze stavby. „Teď to bylo zajímavé v tom, že jste tady mohli vidět úseky, které mají definitivní ostění. Pak úseky, které jsou vyraženy, ale mají teprve primární ostění – jenom stříkaný beton na kari sítě. A i oblasti, kde se razí,“ uvedl Šabík.