Stavby váznou. Metro D, Městský okruh i Radlická radiála nabírají zpoždění

„Každá plánovaná etapa už nyní nabrala několikaleté zpoždění,“ kritizuje vedení města předseda opoziční Prahy sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Podle harmonogramu z doby zahájení první části se druhá etapa mezi stanicemi Olbrachtova a Nové dvory měla začít stavět koncem roku 2023. Dosud ale pražský dopravní podnik (DPP) kvůli komplikacím s veřejnou zakázkou ani nevybral zhotovitele. Město ale očekává zahájení této etapy nejpozději na začátku příštího roku.

„Celé to zpoždění je způsobené především tím, že lidé z vedení Prahy a DPP si zakázku dostatečně nehlídali, tedy nezaobírali se dostatečně dotazováním jednotlivých uchazečů ohledně jejich nabídek a stejně tak vznesenými námitkami,“ míní Scheinherr.

Náměstek pro dopravu a šéf Pirátů Zdeněk Hřib ale dlouhodobě říká, že zpoždění druhé etapy je způsobené konkurenčním bojem stavebních firem, které se obrátily na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Rychlost vydání rozhodnutí závisí pouze na úřadu a nelze ho urychlit žádným lepším dohledem,“ zdůrazňuje Hřib.

Zprovoznění po částech

Při plánování čtvrté linky metra se počítalo s tím, že celá trasa bude hotová v roce 2029, přičemž najednou se měl zprovoznit úsek z Pankráce do depa v Písnici ve třetím čtvrtletí a prodloužení na náměstí Míru ve čtvrtém.

Vize společného otevírání se ale postupně rozpadá. Podle vedoucího odboru komunikace DPP Daniela Šabíka už se počítá s tím, že linka se zprovozní jen do Písnice, a to až v polovině roku 2032. Za další dva roky by se měla otevřít konečná stanice i s depem.

Zpozdí se i stavba úseku na náměstí Míru, který se měl původně začít stavět už zhruba před rokem. „V novém harmonogramu je zahájení výstavby této části posunuto o pět let oproti verzi z dubna 2022,“ informuje Scheinherr. Hotovo má byt nově až v roce 2036.

Dodává také, že město podle něj zanedbává přípravu této části. Na jeho popud proto zastupitelé v březnu schválili několik úkolů pro vedení města, konkrétně začít tento úsek projektovat, vypsat architektonické soutěže na stanice Náměstí Míru a Náměstí Bratří Synků a zahájit práce na studii posledního úseku z náměstí Míru na náměstí Republiky.

Podle Hřiba se nicméně v mezičase stavba připravuje, například se jednalo s majiteli dotčených nemovitostí nebo řešily budoucí parkovací kapacity u náměstí Bratří Synků.

Nemenší problémy má město s přípravou dostavby Městského okruhu. Zpoždění je na první pohled zřejmé už jen z toho, že kladné stanovisko dopadů na životní prostředí (EIA) má projekt už 13 let.

Šibeniční termín

„Vzhledem k nemožnosti platnost stanoviska dále prodlužovat navíc městu hrozí, že když do října 2027 nebude mít alespoň nepravomocné povolení záměru, EIA ztratí a projekt se buď zpozdí o další dekádu, nebo také zcela zmaří.

Podle aktualizovaného harmonogramu má město vypsat zakázku na zhotovitele až v roce 2030, tedy celé tři roky po předpokládaném vydání povolení. Nejdříve totiž musí být hotový geotechnický průzkum.

„Podle usnesení z roku 2022 měl podrobný geotechnický průzkum už nyní probíhat a data z něj měla sloužit k vypracování dokumentace pro povolení záměru. Předešlo by se tím hrozbě různých propadů, ke kterým docházelo při stavbě Blanky,“ popisuje Scheinherr.

Průzkum by měl začít v příštím roce. Podle Hřiba jeho zpoždění není velký problém, v současné fázi údajně stačí již hotový předběžný průzkum. „Podrobný průzkum se uplatní až při výběru stavební firmy a samotné vyražené tunely, které vzniknou, se rovnou použijí při stavbě, takže se nic nedělá zbytečně,“ vysvětluje Hřib.

Do vzdálené budoucnosti se přesouvá i stavba Radlické radiály. Jen úpravy projektu úředníkům zaberou další dva až tři roky, navíc v tomto případě už bude potřeba získat nový posudek EIA. Celá spojnice okruhů by měla podle harmonogramu být hotová nejdříve v roce 2034.