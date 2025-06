Když stavba prvního úseku před třemi lety začínala, počítalo se s dokončením celého úseku z náměstí Míru přes Pankrác až do písnického depa do roku 2029. Část od přestupu na linku C až po konečnou se měla otevřít naráz, prodloužení na náměstí Míru pak o pár měsíců později.

Komplikace s tendrem na druhou část mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory ale znamená podstatnou změnu harmonogramu. „Každá plánovaná etapa už nyní nabrala několikaleté zpoždění,“ kritizuje předseda opoziční Prahy sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, který tehdy stavbu zahajoval.

Mezi Písnicí a Kunraticemi

Úsek z Pankráce do Písnice má být hotový až v roce 2032, a to navíc bez konečné Depo Písnice. Ta kvůli tomu, že se musí nejprve připravit územní studie pro oblast na rozhraní Písnice a Kunratic, vznikne až za další dva roky. Vlaky tedy budou muset po tuto dobu využívat poměrně vzdálené depo u stanice Kačerov na lince C.

„Územní studie má za úkol navrhnout nové obytné, komerční a rekreační plochy včetně veřejné vybavenosti a jejich propojení s budoucí stanici metra Depo Písnice. Prověří, jak nejvhodněji uspořádat nové budovy kolem budoucího depa, stanice metra a terminálu veřejné dopravy,“ vysvětluje Matouš Hutník, vedoucí kanceláře komunikace Institutu plánování a rozvoje.

Dodává, že časový rozvrh rozvoje území je závislý na dostavbě metra, která mu musí předcházet. Ohledně studie už v loňském roce proběhla veřejná setkání i komentované procházky. Na nich tamní obyvatelé vyjádřili například obavu z nárůstu automobilové dopravy. Vadí jim také, že tím Kunratice kvůli zástavbě ztratí přístup k volné krajině, protože budou zastavěné z obou stran.

Letos se řeší připomínky městských částí i hlavního města a vytváří se dopravní model. Koncem roku by pak mělo proběhnout veřejné projednání. Konečná metra D se má stát důležitým přestupním bodem jak pro osobní, tak veřejnou dopravu. Stávající plány počítají s P+R parkovištěm až pro 872 aut a také s autobusovým nádražím. Model dopravního podniku počítá s tím, že do Depa Písnice dojede denně 5 400 lidí a ještě o 400 více každý den vyjede.

Úleva pro Kačerov

„Celkově trasa D včetně stanice Depo Písnice odlehčí trase C a rovněž oblasti kolem Kačerova, kam zajíždějí autobusy právě z Krče, Písnice a Lhotky,“ popisuje dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.

„Navíc posuneme přestupní terminál pro obyvatele okolních obcí, kteří do Prahy dojíždějí, takže třeba pro lidi z Dolních Břežan, Vraného nad Vltavou či Jílového u Prahy a okolí, včetně oblasti Benešovska, bude tato trasa výrazně lepší než dosud, kdy musí na Kačerov či Budějovickou,“ dodává.

U nového autobusového terminálu tak budou podle plánu ROPID končit například příměstské linky 331 a 333, které nyní jezdí na Kačerov z Jílového u Prahy a Zvole. Jezdit sem bude třeba i linka 197 ze Smíchova.

„Ani po otevření úseku linky metra D v úseku Nové Dvory – Depo Písnice se nebude zasahovat do svazku autobusových linek ve směru od Modřan a Lhotky ke stanici metra Kačerov, aby cestující, kteří směřují k lince metra C, nebyli nuceni při cestě z Modřan dvakrát přestupovat,“ píše se v plánu rozvoje linek PID pro období 2027-2032.

Dnes pole, zítra čtvrť

Důležitá bude konečná stanice i pro rozvoj města. „Dnes sice můžeme mluvit o periferii, ale musíme si uvědomit, že se Praha bude muset do budoucna někam rozvíjet, a jihozápadní okraj je místem, kde se dá očekávat masivní výstavba,“ popisuje Lokaj.

Za příklad dává Letňany, kde je konečná stanice metra nyní de facto v polích, ale v plánu je v okolí výstavba desítek tisíc nových bytů. Důvodem, proč tam nevznikly už dávno, jsou dlouhodobé spory o pozemky mezi státem a magistrátem o tom, co tam má stát.