Stanice metra Českomoravská nové jméno nedostane. Důvod je podle radního prostý

Plány na přejmenování stanice metra B Českomoravská se zatím odkládají. Podle radního a náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka žádný oficiální návrh na změnu názvu nepřišel a Praha s přejmenováním v nejbližší době nepočítá. Název Arena Libeň tak prozatím padá.
Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025)
Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Za deset týdnů, v druhé půli března, se otevře zmodernizovaná stanice metra Českomoravská. Termín znovuzprovoznění zastávky na lince B dopravní podnik ještě neupřesnil. Ale slíbil, že to bude ještě před zahájením mistrovství světa v krasobruslení, které bude v blízké O2 areně probíhat od pondělí 23. března do neděle 29. března.

Českomoravská

  • Otevřena byla 22. listopadu 1990 spolu se stanicemi Palmovka, Invalidovna a Křižíkova. Tím se metro B prodloužilo z Florence o 4,4 km.
  • Byla konečnou stanicí metra B do 8. listopadu 1998, kdy byla linka prodloužena na Černý Most.
  • Před otevřením byl její pracovní název Zápotockého.
  • V jejím okolí je O2 arena, obchodní centrum Fénix, nádraží Libeň a dvě tramvajové trati.

Právě kvůli blízkosti multifunkční haly, kde se pořádají největší sportovní a kulturní akce, se začalo mluvit o vhodnosti nového názvu stanice. Českomoravská odkazuje na někdejší slavný podnik ČKD, původně Českomoravská Kolben Daněk, stejně jako Kolbenova o dvě stanice dál.

Českomoravská však nové jméno nedostane, tvrdí náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).

„Zdeněk Hřib v pozici mého předchůdce a podle dostupných informací ani pan primátor žádný návrh změny nepředložili. V tuto chvíli tedy nepočítáme s tím, že by mělo ke změně názvu v nejbližší době dojít,“ řekl Beránek serveru Metro.cz, jež patří do skupiny MAFRA.

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Debata o přejmenování se rozproudila loni v květnu, když rada Prahy 9 podpořila změnu názvu na Arena Praha. To narazilo na odpor části veřejnosti, proti nápadu vznikla i petice. Magistrátní místopisná komise přišla s kompromisem a navrhla název Arena Libeň.

Doporučení komise však není automaticky návrhem. Někdy radní chtějí nejdřív získat veřejný ohlas nebo jen návrh odloží. Veřejné reakce, jako petice za zachování původního názvu, mohou celý proces zastavit nebo odložit, i když komise doporučila změnu.

Multifunkční hala vyrostla na pomezí Libně a Vysočan v roce 2004, otevřena byla při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji v témže roce. Do března 2008 se jmenovala Sazka arena, pak se změnila na O2 arenu.

Je to třetí největší hokejová aréna v Evropě (po Petrohradě a Kolínu nad Rýnem), její kapacita je oficiálně kolem 18 tisíc míst. Rekord drží koncert zpěvačky Billie Eilish, který 1. června 2025 navštívilo 20 209 lidí.

Letos v O2 areně vystoupí například Andrea Bocelli, Eric Clapton nebo Deep Purple.

