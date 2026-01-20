Část metra C stojí, na Hlavním nádraží srazila souprava člověka

„Došlo k pádu osoby do kolejiště, je zastaven provoz linky metra C ve směru Háje. Osoba zůstala zaklíněná pod soupravou metra, v současné chvíli na místě zasahují složky IZS a snaží se té osobě pomoci,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčova. Okolnosti střetu policisté zjišťují.
Podrobnosti o zranění mluvčí záchranné služby Karel Kirs zatím nezná. „Aktuálně zasahujeme na místě,“ uvedl.
Omezení na trati trvá podle webové stránky PID od 10:05. „V úsecích Letňany - Nádraží Holešovice a Pražského povstání - Háje provoz zachován. Do úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání postupně zaváděna náhradní autobusová doprava,“ informoval dopravní podnik.