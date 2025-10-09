Do kolejiště na Českomoravské nastoupí dělníci, metro B pojede s omezením

Práce v kolejišti, které souvisejí s rozsáhlou rekonstrukcí stanice Českomoravská, si v sobotu 11. října vyžádají přerušení provozu metra na lince B, a to obousměrně v úseku Florenc –Vysočanská. O plánované výluce dnes informoval pražský dopravní podnik.
Stanice metra Palmovka

ilustrační snímek | foto: Michal Barák, iDNES.cz

V úseku, kde nepojede metro, mohou cestující využít náhradní tramvajovou dopravu s označením XB.

Možnou alternativou mohou být i tramvajové linky číslo 12, a to pro úsek Florenc – Palmovka, anebo tramvajové spoje číslo 3 a 8.

Oprava stanice metra Českomoravská se protáhne, výluka čeká i linku C

V úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit kyvadlově, vždy po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující budou moci přestoupit mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou navazovat.

V úseku Zličín – Florenc metro B pojede bez omezení. Více informací cestující najdou na webu DPP zde.

Rozsáhlá oprava stanice metra Českomoravská začala letos v lednu a kvůli špatnému stavu nosných konstrukcí se neplánovaně protahuje. Namísto konce letošního roku se otevře až v prvním čtvrtletí toho příštího.

