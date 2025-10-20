Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stojí

  17:54,  aktualizováno  18:33
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Dopravní podnik prodloužil pravidelné autobusové linky a zavedl mimořádnou tramvajovou linku z Florence na Lehovec.
Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, na...
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Palmovka je zastaven provoz metra v úseku Florenc – Černý Most. Náhradní dopravu zajišťují autobusy,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Incident se podle webu Pražšké integrované dopravy stal v 17:39. „Jeden z cestujících aktivoval pomocí červeného tlačítka v metru nouzové zastavení vlaku,“ doplnila Řehková.

„Žena skočila před projíždějící soupravu metra a zůstala zaklíněná pod jedním z vagonů. Nejeví známky života, na místě probíhá záchranná akce,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Na místo byla vyslána posádka záchranářů, lékař i inspektor. „Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem, v současné době v metru operuje koroner,“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Podle dopravního podniku budou v době výluky prodloužené autobusové linky z Černého Mostu na Lehovec. Zvláštní tramvajová linka XB pak jezdí mezi stanicemi Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec.

