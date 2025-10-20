Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stojí

„Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Palmovka je zastaven provoz metra v úseku Florenc – Černý Most. Náhradní dopravu zajišťují autobusy,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
Incident se podle webu Pražšké integrované dopravy stal v 17:39. „Jeden z cestujících aktivoval pomocí červeného tlačítka v metru nouzové zastavení vlaku,“ doplnila Řehková.
„Žena skočila před projíždějící soupravu metra a zůstala zaklíněná pod jedním z vagonů. Nejeví známky života, na místě probíhá záchranná akce,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Na místo byla vyslána posádka záchranářů, lékař i inspektor. „Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem, v současné době v metru operuje koroner,“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Podle dopravního podniku budou v době výluky prodloužené autobusové linky z Černého Mostu na Lehovec. Zvláštní tramvajová linka XB pak jezdí mezi stanicemi Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec.