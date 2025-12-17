Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stojí metro, jezdí náhradní doprava

  9:30,  aktualizováno  9:58
Linka metra B nejede obousměrně mezi stanicemi Florenc a Smíchovské nádraží. Důvodem je podle Pražského dopravního podniku (DPP) uvolněná kabeláž. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XB. Jak dlouho přerušení provozu potrvá, není jasné.
Mezi Florencí a Smíchovským nádražím nejede metro B. (17. prosince 2025)
Mezi Florencí a Smíchovským nádražím nejede metro B. (17. prosince 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Provoz se v tomto úseku přerušil před 09:00. Dopravní podnik uvedl, že důvodem je uvolněná kabeláž mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Anděl.

„Teď hlásí na Můstku, že i přestup mezi linkami A a B je přerušen,“ uvedla z místa pro iDNES.cz redaktorka. „Lidé jsou zmatení, dožadují se tu rady jeden druhého. Stojí tu jeden pracovník a hlídá jedny z eskalátorů.“ doplnila.

„Cestující ve stanici Smíchovské nádraží museli vystoupit ze soupravy. Ta pak vycouvala z nástupiště,“ řekl redakci muž z místa.

V úsecích Florenc – Černý Most a Smíchovské nádraží – Zličín funguje metro bez omezení. Spoje ale nedodržují jízdní řád.

V úseku Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží funguje náhradní tramvajová doprava linky XB.

