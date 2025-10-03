Hlídka 30. září před 20. hodinou spatřila sedmatřicetiletého muže, který byl v celostátním pátrání, sjíždět po protijedoucím eskalátoru do stanice metra na Muzeu. Když si to strážníci uvědomili, rozběhli se po jezdících schodech zase směrem dolů a muže před nástupištěm zastavili.
Při legitimování zadrženému připomněli, že opomněl termín nástupu do vězení, a sdělili mu, že ho předvedou na služebnu státní policie. V tu chvíli se mužova přítelkyně, která byla s ním, rozbrečela.
„Můžu se s ní rozloučit?“ zeptal se muž strážníka při pohledu na svou družku. „Rozhodně, rozloučit se můžete,“ povolil mu strážník.
„Neplakej,“ snažil se muž konejšit přítelkyni která se sama teprve nedávno z vězení vrátila.
Podle městské policie muž nadále s hlídkou spolupracoval a bez problémů se strážníky odešel na služebnu.
Během loňského roku zkontrolovali pražští strážníci téměř 360 tisíc lidí, z toho 207 osob bylo hledaných. Za devět měsíců letošního roku identifikovali 274 tisíc lidí a odhalili 199 osob v celostátním pátrání.