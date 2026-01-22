THC z automatu mladík páčil drátem. Zboží jsem si koupil, ale nevypadlo mi, tvrdil

  13:50,  aktualizováno  13:50
Na mladého muže, který se neoprávněně dobýval do automatu s výrobky THC, narazili ve středu večer strážníci v Praze 13. Ke svému počínání si vzal i drát. Prý mu zboží nevypadlo a snažil se k němu dostat vypáčením.

Městská policie v Praze 13 ve středu večer zasahovala u skupinky lidí, kteří popíjeli alkohol v zakázané zóně. Strážníky náhle oslovila kolemjdoucí žena, aby je upozornila na jiný nešvar.

„Nějaký týpek u toho automatu dělá něco s drátem,“ řekla jim u obchodního centra poblíž stanice metra Luka krátce před osmou večer.

Strážníci se okamžitě vydali k nedalekému automatu na výrobky THC-X muže zkontrolovat. Devatenáctiletého mladíka překvapili právě ve chvíli, kdy se chystal vystavené zboží odcizit – za pomocí drátu.

„Co nám tady děláte, pane? Vy nám to tady páčíte,“ konfrontovali strážníci lupiče v tmavé zimní bundě. Ten poslušně spolupracoval a na vyžádání jim předložil své doklady. „Jo, jo, jo,“ neprotestoval.

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Strážníkům se svůj čin snažil vysvětlil tak, že mu z automatu nevypadlo zboží, které si koupil, a tak se ho drátem snažil vytáhnout.

„Později však přiznal, že jednoduše nemá peníze, chtěl si zahulit, a proto se vydal loupit,“ uvedla městská policie.

Automat strážníci nechali zkontrolovat kvůli případnému vnějšímu poškození. Celý případ si převzala hlídka státní policie. Mladík je vyšetřován pro podezření z krádeže ve stádiu pokusu.

„V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský. „Za obdobný skutek dosud stíhán nebyl,“ dodal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: