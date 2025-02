Praha vzala rozklad zpět, stavitele sídla kosmické agentury na Palmovce určí znovu

Radní tak dnes na své schůzi schválili, že město vezme zpátky rozklad podaný proti prosincovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Veřejná zakázka se tak vrací zhruba o rok zpět, ještě před dubnový prvotní výběr vítěze.

„Jsme rádi, že Praha vzala zpět svoje dřívější rozhodnutí. Potvrdilo se tím to, že k vyloučení společnosti Porr nebyl důvod. Naše nabídka byla nejlevnější a veškerou kvalifikaci jsme splnili. Věříme, že tento krok umožní rychlé uzavření smlouvy a zahájení stavby,“ komentuje Dušan Čížek, generální ředitel společnosti Porr, která se dnešním rozhodnutím vrací zpátky do soutěže.

Tendr běží už 15 měsíců

Spory ohledně tendru započaly už loni v dubnu, kdy magistrát vybral za vítěze společnost Porr, která nabídla budovu na Palmovce přebudovat za 2,62 miliardy korun. Proti výběru se ale ohradila druhá společnost v pořadí Geosan a podala námitku magistrátu. Ten posléze Porr vyloučil ze soutěže a místo něj vybral Geosan s nabídkovou cenou 2,9 miliardy.

Vyloučení Praha zdůvodnila tvrzením, že odborník, kterého Porr jmenoval na vybudování vytápění, chlazení a vzduchotechniky nemá dostatečnou kvalifikaci. Podle námitky Porr dostatečně neprokázal, že práce na těchto technologiích v rámci stavby sídla Národního kontrolního úřadu, na kterých se měl nominant podílet, dosáhly požadované výše sta milionů korun.

Námitku nicméně před Vánoci shodil ÚOHS ze stolu a rozhodnutí o vyloučení nepravomocně zrušil. „Zadavatel nemůže stavět vyloučení dodavatele na svých domněnkách či nepodložených závěrech,“ upozornil například ÚOHS v rozhodnutí, které má iDNES.cz k dispozici.

Magistrát se nicméně s názorem úřadu neztotožnil a začátkem letošního roku podal proti rozhodnutí rozklad. V průběhu ledna nicméně vedení města dospělo k názoru, že prioritou je tendr urychlit.

„Bohužel uvedený postup by znamenal absolvovat dvě navazující fáze správního řízení v délce čtyř měsíců, a to s nejistým výsledkem. Vzhledem k nutnosti dále neprodlužovat zadávací řízení a omezit se pouze na variantu postupu, která upřednostňuje co nejkratší možný termín uzavření smlouvy a zahájení výstavby, je navrhovaným řešením vzít podaný rozklad zpět a podřídit se prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS,“ píše se v důvodové zprávě ke dnes schválenému usnesení se zdůrazněním, že veřejná zakázka běží bezvýsledně už 15 měsíců.

Riziko pro dobrou pověst

Ani tento krok nicméně neznamená, že se hned začne stavět. Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) jde zatím o první krok pro zrychlení celého tendru, který uspíší harmonogram zhruba o tři čtvrtě roku.

Magistrát v nadcházejících týdnech zruší své rozhodnutí o vyloučení a opětovně vybere vítěze, kterým se stane zase Porr. „Vzhledem k původní námitce očekáváme, že Geosan, po opětovném výběru Porru, znovu podá námitku proti výběru,“ předjímá Kovářík.

PR manažerka Geosanu Vlasta Končelová na dotaz iDNES.cz, zda firma plánuje námitku podat, odpověděla, že Geosan teprve čeká na doručení rozhodnutí a až pak se bude rozhodovat. Pokud by tak nicméně chtěla společnost učinit, musí přijít s jinou výtkou, než kterou v prosinci odmítl ÚOHS.

Tak či tak bagry stále stojí a přestavba Nové Palmovky nabírá čím dál větší zpoždění. Přitom se hraje o hodně. „Projekt má strategický potenciál nejen pro Prahu, ale také pro klíčového partnera projektu, kterým je ČR, jež působí v roli hostitelské země pro organizaci EUSPA podřízenou vrcholným orgánům EU.“

„Blokování a zdržování tohoto projektu může mít dalekosáhlé důsledky spolupráce této organizace a ČR, mohlo by přinést negativní tržní dopady a také poznamenat dobrou pověst ČR v evropském měřítku a způsobit eventuálně zpomalení celého rozvoje této organizace,“ zdůrazňuje důvodová zpráva usnesení.